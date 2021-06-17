Известно, что на частной территории принцессы Анны, расположенной в графстве Глостершир, есть несколько особняков и ферма, поэтому 43-летний Питер Филлипс поселится в одном из них. Поместье Gatcombe Park Estate принцессе Анне подарила Елизавета II, когда она выходила замуж за Марка Филлипса. К слову, с ним женщина тоже развелась и прожила в браке почти 20 лет.

К слову Внук Елизаветы II Питер Филлипс официально развелся с женой

Что известно о разводе Питера Филлипса

Вместе с экс-супругой Отэм мужчина прожил 12 лет, но в феврале 2020 года они объявили о разрыве брака. Целый год они разводились и в середине июня подписали все документы. Инициатором разрыва стала сама Отэм, которая заявляла, что была несчастна в браке. У них есть две дочери – Саванна и Айла. Сам Питер Филлипс является 18-м в очереди на королевский престол.



Питер Филлипс с экс-женой и детьми / Фото Getty Images