У перші дні війни Юлія Леус ховалася з донькою у бомбосховищі в Києві, там Адель зустріла свій перший день народження, 25 лютого. Після кількох ночей у холодних підвалах жінка наважилася виїхати в Молдову, а звідти – в Румунію, Польщу, Литву.

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Ексдружина Андрія Джеджули не реєструвалася як біженка, тож змогла повернутися в Україну, як тільки захотіла додому.

"24 дні поневірянь по Європі, 4 країни, було багато хороших людей, але і без поганих і підлих не обійшлося. Мене вже не здивуєш. Вдячна і тим, і іншим, усім віддасться! А ми повертаємося додому, в улюблену Україну. Чекатимемо на перемогу з близькими та рідними", – розповіла Юлія Леус.

У дорозі вона провела 17 годин з однорічною донькою на руках. Їхати в Київ блогерка не наважилася, вона залишилася у мами в Хмельницькому. На питання фоловерів, навіщо повернулася, Юлія відповіла, що в Литві їй важко морально.

Немає сил вже, важко морально. Вдома завжди краще, поряд з близькими, а не чужими,

– зізналась зіркова матуся.

Юлія Леус з донькою повертається в Україну / Фото з інстаграму блогерки

Юлія Леус з донькою повертається в Україну / Фото з інстаграму блогерки

Зауважимо, Андрій Джеджула, як і багато зіркових чоловіків, залишився в Києві. Він волонтерить й активно висвітлює в інстаграмі, як столиця протистоїть ворогу.