Украинский артист Андрей Данилко на днях впервые сыграл концерт за время войны в образе Верки Сердючки. Он выступил перед военными, волонтерами и жителями столицы в киевском метро.
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Андрей Данилко и Инна Белоконь прошлись по Киеву
После концерта в метро на станции Майдан Незалежности Андрей Данилко и Инна Билоконь (играющая роль мамы Верки Сердючки) прошлись по подземке и улицам Киева. Они поднялись по эскалатору и гуляли по Майдану. Заодно звезды позировали в атмосферной фотосессии – обычно Андрей и Инно редко показывают повседневные фото.
Артисты были без грима и в привычных нарядах. Андрей Данилко был одет в спортивный костюм и любимую кепку, которую часто носит. Инна Белоконь позировала в черном платье, босоножках, очках и с пучком.
Андрей Данилко и Инна Белоконь прогулялись по столице без грима / Фото с инстаграма Верки Сердючки
Неожиданные и редкие фото звезд собрали множество вкусов и комментариев. Поклонники благодарят за выступление и эмоции и делают комплименты артистам:
- "Вы так постройнели. Имеете прекрасный вид";
- "Андрей и Инна, вы настоящие легенды!!! Ваш талант и сила выше неба! Спасибо";
- "Обожаю!!! Такие какие-то совсем юные… Всегда восхищаюсь и любуюсь! Спасибо за эстетическое наслаждение";
- "Как бы хотелось побывать снова на вашем концерте. Ходила, когда была дома в Херсоне. Эта энергия и эмоции, навсегда в сердце";
- "Вы просто супер";
- "Спасибо за веру и борьбу за нашу Украину";
- "Снимайте ту маску, вы невероятны, она вам не нужна";
- "Спасибо за концерт и эмоции".