Украинский артист Андрей Данилко на днях впервые сыграл концерт за время войны в образе Верки Сердючки. Он выступил перед военными, волонтерами и жителями столицы в киевском метро.

Обратите внимание На концерте Нино Катамадзе: Верка Сердючка впервые за время войны выступила в метро

Андрей Данилко и Инна Белоконь прошлись по Киеву

После концерта в метро на станции Майдан Незалежности Андрей Данилко и Инна Билоконь (играющая роль мамы Верки Сердючки) прошлись по подземке и улицам Киева. Они поднялись по эскалатору и гуляли по Майдану. Заодно звезды позировали в атмосферной фотосессии – обычно Андрей и Инно редко показывают повседневные фото.

Артисты были без грима и в привычных нарядах. Андрей Данилко был одет в спортивный костюм и любимую кепку, которую часто носит. Инна Белоконь позировала в черном платье, босоножках, очках и с пучком.

Андрей Данилко и Инна Белоконь прогулялись по столице без грима / Фото с инстаграма Верки Сердючки

Напомним, Верка Сердючка с мамой выступила на мероприятии, организованном грузинской звездой Нино Катамадзе. Певица приехала в Украину с целью дать концерты в нескольких городах и собрать средства на нужды вооруженных сил.

Неожиданные и редкие фото звезд собрали множество вкусов и комментариев. Поклонники благодарят за выступление и эмоции и делают комплименты артистам: