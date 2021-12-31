Якщо для багатьох людей зустріч Нового року – це свято, то для артистів і ведучих звичайний робочий вечір. Тому чимало знаменитостей переносять святкування на 1 січня. Так це робить Володимир Остапчук.

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Володимир Остапчук про святкування Нового року та Різдва

Щороку чоловік створює людям свято в ніч з 31 грудня на 1 січня. А з сім'єю святкує наступного дня. Для Володимира Новий рік асоціюється з сімейним затишком, запахом смачних святкових страв, щирими емоціями рідних і близьких.

Остапчук обожнює зимові свята, тому неймовірно щасливий, що в сім'ї двічі відзначають Різдво – 25 грудня і 7 січня.

Ми відзначаємо Різдво у різні дні, бо моя дружина – католичка, а я – православний. І в нас це свято затягується на два тижні. Я обожнюю і Різдво, і всю цю метушню Нового року. Коли ти готуєшся, думаєш, куди поставити ялинку, прикрашаєш її, вибираєш подарунки рідним людям. Це дуже круто,

– поділився Володимир.



Володимир Остапчук з дружиною / Фото з інстаграму Христини Горняк

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