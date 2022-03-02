Продюсерка шоу "Орел і решка" Нателла Крапівіна – азербайджанка, однак працювала як в Україні, так і в Росії. Її рідна сестра Аліна Алієва живе в Києві й через обстріли була змушена ховатися у підземному паркінгу.

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Нателла Крапівіна публікувала кілька дописів про російське вторгнення, де показувала фото з Києва. Вона не засуджувала дії агресора, однак чітко виступала проти війни.

Війна – це смерть! І ті, хто сьогодні знову намагається ділити світ на добрих та поганих за принципом за війну ти чи проти, знайте, що всі ці технології вже давним-давно не працюють. Найважливіше сьогодні – це зупинити кровопролиття та сісти за стіл переговорів!

– писала продюсерка.



Нателла Крапівіна / Фото з інстаграму продюсерки

Продюсерку "Орла й решки" позбавили російського громадянства

Після цього у пресслужбі МВС Росії повідомили, що Нателла Крапівіна та її сестра більше не громадяни Росії. Причиною стало те, що вони нібито не надали повний пакет документів.

"Встановлено, що при поданні заяви про прийом Н.В. Крапівіною (на той момент була неповнолітньою) в громадянство Російської Федерації її законним представником не був представлений повний пакет документів", – йшлось на сайті.

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