Продюсер шоу "Орел и решка" Нателла Крапивина – азербайджанка, однако работала как в Украине, так и в России. Ее родная сестра Алина Алиева живет в Киеве и из-за обстрелов была вынуждена прятаться в подземном паркинге.

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Нателла Крапивина публиковала несколько сообщений о российском вторжении, где показывала фото из Киева. Она не осуждала действия агрессора, но четко выступала против войны.

Война – это смерть! И те, кто сегодня пытается делить мир на добрых и плохих по принципу за войну ты или против, знайте, что все эти технологии уже давным-давно не работают. Самое важное сегодня – остановить кровопролитие и сесть за стол, переговоров!

– писала продюсер .



Нателла Крапивина / Фото с инстаграммы продюсерки

Продюсера "Орла и решки" лишили российского гражданства

После этого в пресс- службе МВД России сообщили, что Нателла Крапивина и ее сестра больше не граждане России. Причиной стало то, что они якобы не предоставили полный пакет документов.

"Установлено, что при подаче заявления о приеме Н.В. Крапивиной (на тот момент была несовершеннолетней) в гражданство Российской Федерации ее законным представителем не был представлен полный пакет документов", – говорилось на сайте.