Після деокупації Київщини Остапчуки все ж вирішили добудувати дім: "Бо віримо в ЗСУ"

Український телеведучий Володимир Остапчук та його дружина Христина ще торік придбали будинок із земельною ділянкою, але через війну процес будівництва зупинився. Зараз подружжя готове відновлювати своє "гніздечко".

Відомо, що пара придбала будинок у селі Вишеньки Бориспільського району у котеджному містечку "Золоче Прованс". На щастя, воно не потрапило під окупацію росіян у 2022 році, тому будинки залишились цілими та неушкодженими.

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З моменту купівлі будинку і до зараз він набув нових рис – з'явилось облицювання, дах, вікна, проведені комунікації. Але роботи попереду ще багато, тому Остапчук впевнений, що Україна переможе, і варто дбати про те, щоб жити у своєму будинку в майбутньому.

Нашому будинку – бути! Ми працюємо в Україні, робимо бізнес в Україні, волонтеримо для українців і вже знаємо – майбутнє за мирною Україною. Саме тому ми вирішили наш дім добудувати, а ремонт – доробити. Не зважаючи на проблеми і з матеріалами, з логістикою і всім іншим, ми вирішили, що наше затишне гніздечко буде. Бо віримо в Україну і ЗСУ!

– написав телеведучий.



Володимир Остапчук хоче добудувати будинок / Фото з інстаграму ведучого

У коментарях Володимир зокрема додав, що розраховує саме на українських виробників для нашого будинку, тому просив писати йому з пропозиціями.

Схожим дописом у своєму інстаграмі поділилась Христина Остапчук.

"Ми так мріємо про наш будиночок, що віра в ЗСУ, та нашу перемогу стає ще сильнішою щодня!!! Це я у своєму дворі, де я буду знімати вам свої досягнення у садівництві (сподіваюсь, щось вийде в мене), та ми будемо разом з вами сидіти на терасці пити каву і не тільки… Вірю в це!" – каже Христина.



Христина Остапчук приїхала на будівництво / Фото з інстаграму блогерки

Реакція мережі

У коментарях Остапчуків палко підтримали фанати і подякували, що ті показують гідний приклад та впевнений погляд у майбутнє країни:

"Правильно робите! Все буде Україна! А маленьким діточкам вашим потрібен дім. То потихеньку, помаленьку і дім зробите, і дітки народяться";

"Хай все здійсниться!!!! У добрий час!!!";

"Молодці! Так тримати! Все буде Україна";

"Нехай ваша мрія здійсниться. Чекаємо на ваші затишні ранки в новому будинку";

"Молодці! Це дуже сміливо і водночас зворушливо";

"Продовжуємо жити! Хочемо жити, не боятись!"

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