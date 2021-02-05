Після чуток про роман: Позитив та Michelle Andrade випустили пісню "100 тисяч хвилин"

До виходу нового серіалу на телеканалі "1+1" "100 тисяч хвилин разом" українські виконавці Позитив та Michelle Andrade презентували однойменний хіт. У ньому йдеться про подружжя, яке на 2 місяці залишилось замкнутим у будинку.

Автором композиції став репер та продюсер Потап.

До слова В мережі з'явилось відео, як Потап освідчився Каменських кілька років тому: варто побачити

Позитив та Michelle Andrade випустили пісню

Головний саундтрек фільму "100 тисяч хвилин разом" вийшов на ютубі 5 лютого. У ній йдеться про чоловіка і дружину, які провели разом 69 днів замкнутими у своєму будинку попри те, що вони 10 років перебували у шлюбі.

"Тут я незвично романтичний, але цей настрій "матчиться" з сюжетом серіалу, як і ми з Мішель в цій пісні. Вийшла лірика, яка залітає в душу кожному", –

прокоментував пісню Позитив (Олексій Завгородній).

Мішель додала, що хотіла б, аби цю пісню співали усі, а не лише глядачі серіалу. Вона сподівається, що "100 тисяч хвилин" стане справжнім хітом.

Позитив та Michelle Andrade – 100 тисяч хвилин: дивитись відео онлайн

Які є чутки про роман зірок?

Нагадаємо, що Позитив нешодавно зізнався про складні випробування в особистому житті. За його словами, важчого року, ніж 2020, у нього не було. Втім, невідомо, чи пара розлучилась, чи досі разом. Також інтерв'ю давала Мішель, де казала, що її коханим є її друг, і в мережі вже припустили, що це Позитив. Також чутки підігріли і спільна участь у проєкті "Орел і Решка", де Мішель та Позитив стали співведучими.