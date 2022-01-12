У автора студії "Квартал 95" Олександра Еллерта Ксенія Мішина закохалась ледь не з першого погляду. Однак він не єдиний, з ким вона бачила спільне майбутнє пісня проєкту. Зірка обирала між коміком і бізнесменом Олексієм Тригубенком, який дійшов до фіналу.

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"Я дуже довго придивлялася до Льоші. Він дуже харизматичний чоловік і мене дуже чіпляло, що це стабільність, відповідальність і щось інше, чого не було в Саші", – зізналась перша українська "Холостячка".

Так, якщо до Олександра Еллерта схилялося серце Ксенії Мішиної, то до Олексія Тригубенка її скеровував розум. Вона вірила, що почуття можуть з'явитися згодом, адже так було з батьком її сина Платона. Зірка зізналась йому в коханні вже після початку стосунків.

Олексій Тригубенко – фіналіст "Холостячки" з Ксенією Мішиною / Фото з інстаграму бізнесмена

Чи шкодує Ксенія Мішина, що на "Холостячці" не обрала Тригубенка

Навіть після драматичного розставання з Еллертом акторка не шкодує, що у фіналі "Холостячки" сказала "так" йому, а не Олексію Тригубенку. Попри всі "емоційні гойдалки" вона була щаслива у стосунках з гумористом.

Я не пошкодувала. Я ніколи ні про що не шкодую. Я пройшла чудовий проєкт, який дуже багато чого мені подарував… І кохання на певний час. Я реально закохалася в Сашу. Я повністю усвідомлювала, кого я обрала,

– заявила Ксенія Мішина.

Ба більше, зірка не жалкує, що шукала кохання на очах у багатотисячної аудиторії. Вона вдячна шоу "Холостячка" за "емоції, почуття, величезні висновки, нові відкриття та знання".

До слова, на фінальному пост-шоу "Холостячки" зі Златою Огнєвіч Олексій Тигубенко зізнався, що досі самотній. За півтора року в нього були лише одні серйозні стосунки, але й ті закінчились.