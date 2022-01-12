В автора студии "Квартал 95" Александра Эллерта Ксения Мишина влюбилась чуть ли не с первого взгляда. Однако он не единственный, с кем она видела общее будущее. Звезда выбирала между комиком и бизнесменом Алексеем Тригубенко, который дошел до финала.

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"Я очень долго присматривалась к Леше. Он очень харизматичный мужчина, и меня очень цепляло, что это стабильность, ответственность и что-то другое, чего не было у Саши", – призналась первая украинская "Холостячка".

Так, если к Александру Эллерту склонялось сердце Ксении Мишиной, то к Алексею Тригубенко ее направлял разум. Она верила, что чувства могут появиться впоследствии, потому что так было с отцом ее сына Платона. Звезда призналась ему в любви через долгое время после начала отношений.

Алексей Тригубенко – финалист "Холостячки" с Ксенией Мишиной / Фото из инстаграма бизнесмена

Жалеет ли Ксения Мишина, что на "Холостячке" не выбрала Тригубенко

Даже после драматического расставания с Эллертом актриса не жалеет, что в финале "Холостячки" сказала "да" ему, а не Алексею Тригубенко. Несмотря на все "качели" она была счастлива в отношениях с юмористом.

Я не пожалела. Я никогда ни о чем не жалею. Я прошла замечательный проект, который очень многое мне подарил... и любовь на время. Я реально влюбилась в Сашу. Я полностью осознавала, кого я выбрала,

– заявила Ксения Мишина.

Более того, звезда не сожалеет, что искала любовь на глазах у многотысячной аудитории. Она благодарна шоу "Холостячка" за "эмоции, чувства, огромные выводы, новые открытия и знания".

К слову, на финальном пост-шоу "Холостячки" со Златой Огневич Алексей Тигубенко признался, что до сих пор одинок. За полтора года у него были только одни серьезные отношения, но и те закончились.