Слідом за Бенксі: знаменитий художник створив графіті у Бучі та Ірпені – дивовижні фото

Знаменитий італійський художник TVboy приїхав до України. У Бучі та Ірпені побачили його графіті із закликами про підтримку, перемогу й мир в Україні.

Днями у Бучі та Ірпені з'явилися графіті про війну в Україні. З'ясувалося, що в країну завітав відомий італійський художник TVboy (справжнє ім'я – Сальваторе Бенінтенде).

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Італієць створив графіті у Бучі

Спершу графіті з'явилося біля міської ради у Бучі. На малюнку зображена дитина, що на знаку "Stop" дописує слово war.

Зупинити війну в Україні закликає увесь світ. Політики, митці, спортсмени об’єднуються у підтримці нашої країни. Кожен по-своєму допомагає перемогти і відбудувати. Не мовчить італійський TVboy художник, який також підтримав жителів Бучі і закликав своїм малюнком-графіті зупинити війну,

– прокоментували у міській раді.



Графіті італійця / Фото з телеграму Бучанської міської ради

"У своїй унікальній роботі, яку залишив на згадку бучанцям, він використав техніку трафарету. Дякуємо TVboy за твій художній голос для нашої спільної Перемоги!".

Ще один малюнок з'явився на стіні Бучанського ліцею №4. Там зображена дівчинка, яка малює символ миру в кольорах українського прапора.



Графіті італійця / Фото з телеграму Бучанської міської ради

Бучанський голова міста розповів, що він співпрацює з італійським містом-партнером Бергамо, завдяки чому й з'явилися є такі творчі проєкти.

Графіті італійця / Фото з телеграму Бучанської міської ради

Роботи TVboy в Ірпені

Про роботи TVboy в Ірпені повідомив голова правління в Українському кіноінституті Руслан Савчук. Він побачив графіті на зруйнованому росіянами Центральному будинку культури. Там намальовані хлопчики у синій та жовтій формах, на яких цифри 20 і 23 (символізують цей рік), а також слова peace (мир) і hope (надія). На іншому графіті – дівчинка з військовим.

В Ірпені черговий всесвітньовідомий вуличний митець TVboy. Сподіваюсь, що подібні акції допоможуть популяризувати й наш проєкт з відновлення ЦБК. Інша робота сфотографована на руїнах стадіону поруч,

– повідомив Руслан Савчук.



Графіті в Ірпені / Фото з фейсбуку Руслана Савчука



Графіті в Ірпені / Фото з фейсбуку Руслана Савчука

Як до України приїздив Бенксі

У листопаді минулого року вперше поповзли чутки про приїзд легендарного анонімного художника Бенксі, адже на Київщині з'явилися роботи в його стилі. Згодом він підтвердив авторство одного з малюнків у Бородянці.

Згодом художник зізнався, що інші сім робіт – також його творіння. Це двоє дітей, які гойдаються на протитанковому їжаку, жінка в халаті, протигазі та з вогнегасником, гімнастка на руїнах та інші графіті.

Уже після поїздки Бенксі поділився відео, як створював легендарні малюнки. Але у ролику також звучить "Червона рута" у виконанні бандуристок, а також розповідь мами, чия донечка ходила в садок, що тепер зруйнований російськими ракетами.