Після чуток про зміну громадянства: Світлана Лобода показала український паспорт

Співачка Світлана Лобода родом з України, але останні 8 років гастролювала та розвивала кар’єру в Росії. Тепер вона наголосила, що має одне громадянство – українське.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України Світлана Лобода закликала зупинитись, хоча й не називала Росію агресором. Артистка вже декілька років живе за кордоном, тепер допомагає біженцям, які втікають з України через війну.

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Світлана Лобода показала український паспорт

У мережі ширилися чутки про те, що артистка змінила громадянство. На підтвердження того, що в неї все ще український паспорт, опублікувала його фото.

У мене одне громадянство. Було, є та буде. І воно українське!

– наголосила Лобода.

Фото та відео можна переглянути за посиланням

Також артистка поділилася, що за 21 день війни їй з командою вдалося вивезти з України понад 90 сімей. Їм допомогли облаштуватися та забезпечили продовольством на найближчі тижні.

Я роблю все, що в моїх силах, щоб допомагати щохвилини, кожній людині, яку ще можна врятувати. І робитиму це, поки вистачить моїх сил! Дякую людям, які поруч зі мною! Виявилося, що я живу серед справжніх героїв!

– написала артистка.

Нагадаємо, Лобода висловлювалася проти війни в Україні, однак не називала Росію агресором. Артистка дуже хвилювалася через те, що в неї тут родичі. Через свої висловлювання потрапила у список артистів, яким заборонено виступати в Росії, а також іншим заборонено використовувати пісні Лободи на території країни-терористки.

Текст публікації Світлани Лободи:

Не було часу відповідати на всіляку хрінь. Кожен обирає свій шлях. Одні сіють травлю та агресію, інші намагаються бути корисними та потрібними. Я обираю другий.

За 21 день ми змогли вивезти понад 90 сімей, серед них – діти, бабусі, мами. Розселили та допомогли з продовольством на найближчі тижні. Цілодобово розв'язуємо проблеми з документами. Доставляємо гуманітарну допомогу всюди, куди є доступ.

Я роблю все, що в моїх силах, щоб допомагати щохвилини, кожній людині, яку ще можна врятувати. І робитиму це, поки вистачить моїх сил. Дякую людям, які поруч зі мною! Виявилося, що я живу серед справжніх героїв!

Так, важливо. У мене одне громадянство. Було, є та буде. І воно українське!