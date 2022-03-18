После начала полномасштабной войны России против Украины Светлана Лобода призвала остановиться, хотя и не называла Россию агрессором. Артистка уже несколько лет живет за границей, теперь помогает беженцам, которые бегут из Украины из-за войны.

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Светлана Лобода показала украинский паспорт

В сети ходили слухи о том, что артистка сменила гражданство. В подтверждение, что у нее все еще украинский паспорт, опубликовала его фото.

У меня одно гражданство. Было, есть и будет. И оно украинское!

– подчеркнула Лобода.

Фото и видео можно просмотреть по ссылке .

Также артистка поделилась, что за 21 день войны ей с командой удалось вывезти из Украины более 90 семей. Им помогли обустроиться и обеспечили продовольствием на ближайшие недели.

Я делаю все, что в моих силах, чтобы помогать ежеминутно, каждому человеку, которого еще можно спасти. И буду делать это, пока хватит моих сил! Спасибо людям, которые рядом со мной! Оказалось, что я живу посреди настоящих героев!

– написала артистка.

Напомним, Лобода высказывалась против войны в Украине, однако не называла Россию агрессором. Артистка очень волновалась, потому что у нее здесь родственники. Из-за своих высказываний попала в список артистов, которым запрещено выступать в России, а также другим запрещено использовать песни Лободы на территории страны-террористки.

Текст публикации Светланы Лободы:

Не было времени отвечать на всякую хрень. Каждый выбирает свой путь. Одни сеют травлю и агрессию, другие стараются быть полезными и нужными. Я выбираю второй.

За 21 день мы смогли вывезти более 90 семей, в их числе – дети, бабушки, мамы. Расселили и помогли с продовольствием на ближайшие недели. Круглосуточно решаем проблемы с документами. Доставляем гуманитарную помощь везде, куда доступ.

Я делаю все, что в моих силах, чтобы помогать ежеминутно, каждому человеку, которого еще можно спасти. И буду делать это, пока хватит моих сил. Спасибо людям, которые рядом со мной! Оказалось, что я живу посреди настоящих героев!