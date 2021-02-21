Після 5 років перерви: відомий дует продовжить кар'єру виступом на "Голосі країни"

Джерело:інстаграм "Голосу країни"
Відомий український дует "Алібі" після 5-річної перерви вирішив спробувати свої сили в шоу "Голос країни". Анна та Ангеліна Завальські створили новий проєкт й змінили назву гурту.
Сестри Анна та Ангеліна Завальські вирішили розпочати новий період своєї кар'єри з пісенного шоу "Голос країни". Після 5-річної перерви вони створили інший проєкт.
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Спочатку сестри виступали в дуеті "Алібі". Однак згодом вони припинили діяльність. Але тепер Анна з Ангеліною хочуть спробувати свої сили в пісенному конкурсі.
Сестри розповіли, що створили абсолютно новий проєкт. Тепер назва їхнього дуету – The Alibi Sisters.
Ми зробили абсолютно новий проєкт. Можливо, неочікуваний від нас. Цікаво, чи впізнають нас тренери в незвичайному звучанні,
– поділились артистки.
Ефектний виступ Анни та Ангеліни Завальських відбудеться у 5 випуску "Голосу країни 11", що вийде в ефір уже завтра, 21 лютого.