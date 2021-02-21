Відомий український дует "Алібі" після 5-річної перерви вирішив спробувати свої сили в шоу "Голос країни". Анна та Ангеліна Завальські створили новий проєкт й змінили назву гурту.

Сестри Анна та Ангеліна Завальські вирішили розпочати новий період своєї кар'єри з пісенного шоу "Голос країни". Після 5-річної перерви вони створили інший проєкт.

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Анна та Ангеліна Завальські виступлять на "Голосі"

Спочатку сестри виступали в дуеті "Алібі". Однак згодом вони припинили діяльність. Але тепер Анна з Ангеліною хочуть спробувати свої сили в пісенному конкурсі.

Сестри розповіли, що створили абсолютно новий проєкт. Тепер назва їхнього дуету – The Alibi Sisters.

Ми зробили абсолютно новий проєкт. Можливо, неочікуваний від нас. Цікаво, чи впізнають нас тренери в незвичайному звучанні,

– поділились артистки.

Ефектний виступ Анни та Ангеліни Завальських відбудеться у 5 випуску "Голосу країни 11", що вийде в ефір уже завтра, 21 лютого.

Що відомо про дует "Алібі"

Анна та Ангеліна Завальські виступають на сцені з 5 років у різних колективах, зокрема фольклорних. Також вони працювали на радіо з авторськими програмами.

У 2001 році з'явився проєкт "Алібі". Дебютний альбом "Дві сльози" став одним з найпопулярніших у співачок. Сестри не обмежувались кар'єрою в гурті: також вони були телеведучими.