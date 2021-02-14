11 сезон "Голосу країни" не припиняє дивувати глядачів. Поряд з талановитими і ще не відомими вокалістами виступили вітчизняні знаменитості. Зокрема, у 4 випуску шоу глядачі змогли насолодитись співом Надії Мейхер.

Ще задовго до трансляції 4 випуску "Голосу країни 11" Надія Мейхер зізнавалась, що прийде на цей проєкт. Відомо, що артистка хоче відновити свою вокальну кар'єру та почати сольно виконувати треки. У коментарі журналістам "1+1" вона натякнула, що залишатись у "Голосі" не планує, а прийде на сліпі прослуховування, щоб здивувати зіркових колег та перевірити, чи впізнають вони її тембр.

Дивіться весь випуск Голос країни 11 сезон 4 випуск: Надія Мейхер, Віталій Борисюк та інші учасники викликали овації

Я прийшла на "Голос країни", як колись Наталія Могилевська, Злата Огнєвіч і Юрій Ткач. Хочу влаштувати тренерам справжній сюрприз. Цікаво, впізнають вони мене чи ні,

– зазначила Надія Мейхер.

До останнього співачка тримала у секреті пісню, з якою вийшла на сцену "Голосу країни 11". Зрештою на шоу Надія Мейхер виступила з французькою композицією Mon mec a moi. Дивовижний вокал артистки розвернув усі крісла зіркових тренерів, які не стримували овацій, коли побачили колегу.

"Голос країни 11" 4 випуск: дивіться онлайн – виступ Надії Мейхер

Чи стала Надія Мейхер учасницею "Голосу"

Одразу після виступу Надії Мейхер всі судді почали вмовляти її залишитись на шоу. Тіна Кароль наголосила, що артистка стане чудовим прикладом для всіх вокалістів, що кар'єру можна і треба перезавантажувати. Це буде такий собі челендж для досвідченої співачки. Переконували артистку й інші зіркові тренери.

Після вагань Надія Мейхер таки погодилась на участь в "Голосі країни 11". Оскільки Тіна Кароль найактивніше вмовляла її залишитись, саме до команди цієї співачки долучилась колишня вокалістка гурту "ВІА Гра".