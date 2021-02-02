Зіркове подружжя акторів Саймона Бейкера та Ребекки Рігг розлучилися. Пара була в шлюбі 29 років. Причину розриву вони не розсекречують.

Джерело: USA Today

Американський та австралійський актор Саймон Бейкер відомий за роллю у фільмі "Менталіст". Ребекка Рігг натомість грала у стрічці "Еллі Паркер".

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Саймон Бейкер розлучився з Ребеккою Рігг

Зіркове подружжя пробуло у шлюбі 29 років. Вони розірвали стосунки ще навесні минулого року. Але офіційно повідомили про це тільки нещодавно. Колишня пара не називає причину розколу шлюбу, проте зазначає, що вони залишилися друзями.

Ми залишаємося близькими друзями, і троє наших дітей завжди будуть в центрі уваги нашого життя,

– поділились актори.

Що відомо про шлюб Саймона Бейкера та Ребекки Рігг

Пара познайомилась у 1991 році у Сіднеї, на сліпому побаченні. Вони 2 роки зустрічались, а ще 5 жили разом. У 1998 році Саймон Бейкер та Ребекка Рігг одружилися.

Колишні закохані виховують 3 спільних дітей: 27-річну Стеллу, 22-річного Клода та 19-річного Гаррі. Саймон Бейкер завжди наголошував, що сім'я є секретом його успіху в кар'єрі та щастя в житті.