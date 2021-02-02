Звездная пара актеров Саймона Бейкера и Ребекки Ригг рассталась. Пара была вместе 29 лет. Причину разрыва они не рассекречивают.

Источник: USA Today

Американский и австралийский актер Саймон Бейкер известный по роли в фильме "Менталист". Ребекка Ригг взамен играла в фильме "Элли Паркер".

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Саймон Бейкер расстался с Ребеккой Ригг

Звездные супруги пробыли в браке 29 лет. Они разорвали отношения еще весной прошлого года. Но официально сообщили об этом только недавно. Бывшая пара не называет причину раскола брака, однако отмечает, что они остались друзьями.

Мы остаемся близкими друзьями, и трое наших детей всегда будут в центре внимания нашей жизни,

– поделились актеры.

Что известно о браке Саймона Бейкера и Ребекки Ригг

Пара познакомилась в 1991 году в Сиднее, на слепом свидании. Они 2 года встречались, а еще 5 жили вместе. В 1998 году Саймон Бейкер и Ребекка Ригг поженились.

Бывшие влюбленные воспитывают 3 совместных детей: 27-летнюю Стеллу, 22-летнего Клода и 19-летнего Гарри. Бейкер всегда подчеркивал, что семья – секрет его успеха в карьере и счастья в жизни.