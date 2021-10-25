Олександр не розповів, що стало причиною розлучення після тривалого шлюбу. Для багатьох прихильників така заява була дуже неочікуваною.

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Олександр Пікалов про розлучення

У розмові з журналістом "Української правди" Олександр Пікалов зазначив, що останній раз бачився з Володимиром Зеленським на дні народженні дружини: "Дружини, яка в мене була".

Про розлучення Пікалов сказав між іншим, тому наразі невідомо, чому подружжя вирішило розійтися після 18 років спільного життя. Також чоловік зазначив, що дерев'яну заміську садибу він залишив екскоханій.

В мене ж був дім, який залишив колишній дружині, можна і туди з'їздити. Це дерев'яна садиба,

– сказав Пікалов.



Олександр та Ірина Пікалови / Фото ТСН

Особисте життя Олександра Пікалова

Про стосунки Пікалова та його дружини відомо не багато. Ірина працює виконавчим продюсером студії "Квартал 95". Вони одружилися у 2003 році. А у 2006 році жінка народила сина Михайла.

Подружжя тримало сімейне життя якомога далі від сторонніх очей, тому публіка ніколи не знала про негаразди в родині.