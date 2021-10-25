Александр не рассказал, что стало причиной развода после длительного брака. Для многих сторонников такое заявление было очень неожиданным.
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Александр Пикалов о разводе
В разговоре с журналистом "Украинской правды" Александр Пикалов отметил, что последний раз виделся с Владимиром Зеленским на дне рождении жены: "Жены, которая у меня была".
О разводе Пикалов сказал между прочим, поэтому пока неизвестно, почему супруги решили разойтись после 18 лет совместной жизни. Также мужчина отметил, что деревянную загородную усадьбу он оставил бывшей возлюбленной.
У меня же был дом, который оставил бывшей жене, можно и туда съездить. Это деревянная усадьба,
– сказал Пикалов.
Александр и Ирина Пикаловы / Фото ТСН
Личная жизнь Александра Пикалова
Об отношениях Пикалова и его жены известно немного. Ирина работает исполнительным продюсером студии "Квартал 95". Они поженились в 2003 году. А в 2006 году женщина родила сына Михаила.
Супруги держали семейную жизнь как можно дальше от посторонних глаз, поэтому публика никогда не знала о неурядицах в семье.