Пишаюсь бути в цьому лайнапі, – Дорофєєва і "Нервы" іронічно реагують на заборону виступати в РФ

15 березня 2022 , 14:10
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Тоталітарна імперія вразила світ новою витівкою. Кремль видав список артистів, яким заборонено виступати в РФ. Під табу всі, хто засудив війну в Україні, зокрема Надя Дорофєєва та гурт "Нервы". Як вони реагують на це рішення, читайте далі.

Список заборонених у Росії артистів отримав один з московських гуртів, який мав виступати минулих вихідних в одному зі столичних барів, передає 24 канал. "Документ" швидко дійшов до зірок українського шоу-бізу й розлетівся мережею. 

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У ньому йдеться про заборону не лише на концертну діяльність непокірних артистів, а й на:

  • екстремістську символіку;
  • державну символіку України;
  • "публічне поширення свідомо неправдивої інформації про використання Збройних сил Російської Федерації";
  • "аудіовізуальні та фотографічні матеріали, які стосуються проведення спеціальної військової операції в Україні".

За порушення кремлівських правил артистам світить адміністративна або ж кримінальна відповідальність.

Надя Дорофєєва

Пишаюсь бути в цьому лайнапі (списку – ред.). Зупиніть війну в Україні, 
– написала Надя Дорофєєва в інстаграмі

Пост співачки прокоментував лідер російського гурту "Нервы" Женя Мільковський: "Надю, у нас з тобою вийшов альбом і держава безкоштовно його піарить".

Надю Дорофєєву заборонили в Росії: фото 

Гурту "Нервы"

"Якщо хтось не зрозумів, то це список заборонених артистів РФ. "Ей, подивіться, який жах! Женя Мільковський проти війни! Він просить миру! Жах! Заборонити його. Не потрібні нам у Росії такі артисти!", – написав лідер гурту "Нервы" Женя Мільковський у своєму інстаграмі

Якщо я тут – значить, я все правильно роблю… Даремно старалися. Чорнило лише витратили. Я й не збирався. Ви просто забули, що у людей буває мораль, совість,
– емоційно додав музикант.

Яких українських артистів заборонили в РФ 

  • Монатік;
  • "Океан Ельзи";
  • Надя Дорофєєва;
  • Настя Каменських;
  • Макс Барських;
  • Світлана Лобода;
  • Віра Брежнєва; 
  • Alekseev. 
Нагадаємо, Макс Барських випередив Кремль. На другий тиждень війни він заборонив використовувати свою музику у Росії – на радіо, на телеканалах, у фільмах і серіалах, де вони звучали як саундтреки.
Автор: Марина Джура