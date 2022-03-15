Пишаюсь бути в цьому лайнапі, – Дорофєєва і "Нервы" іронічно реагують на заборону виступати в РФ

Тоталітарна імперія вразила світ новою витівкою. Кремль видав список артистів, яким заборонено виступати в РФ. Під табу всі, хто засудив війну в Україні, зокрема Надя Дорофєєва та гурт "Нервы". Як вони реагують на це рішення, читайте далі.

Список заборонених у Росії артистів отримав один з московських гуртів, який мав виступати минулих вихідних в одному зі столичних барів, передає 24 канал. "Документ" швидко дійшов до зірок українського шоу-бізу й розлетівся мережею.

До теми У Росії заборонили виступи артистів, які висловлюються проти війни з Україною, – ЗМІ

У ньому йдеться про заборону не лише на концертну діяльність непокірних артистів, а й на:

екстремістську символіку;

державну символіку України;

"публічне поширення свідомо неправдивої інформації про використання Збройних сил Російської Федерації";

"аудіовізуальні та фотографічні матеріали, які стосуються проведення спеціальної військової операції в Україні".

За порушення кремлівських правил артистам світить адміністративна або ж кримінальна відповідальність.

Надя Дорофєєва

Пишаюсь бути в цьому лайнапі (списку – ред.). Зупиніть війну в Україні,

– написала Надя Дорофєєва в інстаграмі.

Пост співачки прокоментував лідер російського гурту "Нервы" Женя Мільковський: "Надю, у нас з тобою вийшов альбом і держава безкоштовно його піарить".

Надю Дорофєєву заборонили в Росії: фото

Гурту "Нервы"

"Якщо хтось не зрозумів, то це список заборонених артистів РФ. "Ей, подивіться, який жах! Женя Мільковський проти війни! Він просить миру! Жах! Заборонити його. Не потрібні нам у Росії такі артисти!", – написав лідер гурту "Нервы" Женя Мільковський у своєму інстаграмі.

Якщо я тут – значить, я все правильно роблю… Даремно старалися. Чорнило лише витратили. Я й не збирався. Ви просто забули, що у людей буває мораль, совість,

– емоційно додав музикант.

Яких українських артистів заборонили в РФ

Монатік;

"Океан Ельзи";

Надя Дорофєєва;

Настя Каменських;

Макс Барських;

Світлана Лобода;

Віра Брежнєва;

Alekseev.