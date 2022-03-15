Список заборонених у Росії артистів отримав один з московських гуртів, який мав виступати минулих вихідних в одному зі столичних барів, передає 24 канал. "Документ" швидко дійшов до зірок українського шоу-бізу й розлетівся мережею.
До теми У Росії заборонили виступи артистів, які висловлюються проти війни з Україною, – ЗМІ
У ньому йдеться про заборону не лише на концертну діяльність непокірних артистів, а й на:
- екстремістську символіку;
- державну символіку України;
- "публічне поширення свідомо неправдивої інформації про використання Збройних сил Російської Федерації";
- "аудіовізуальні та фотографічні матеріали, які стосуються проведення спеціальної військової операції в Україні".
За порушення кремлівських правил артистам світить адміністративна або ж кримінальна відповідальність.
Надя Дорофєєва
Пишаюсь бути в цьому лайнапі (списку – ред.). Зупиніть війну в Україні,
– написала Надя Дорофєєва в інстаграмі.
Пост співачки прокоментував лідер російського гурту "Нервы" Женя Мільковський: "Надю, у нас з тобою вийшов альбом і держава безкоштовно його піарить".
Надю Дорофєєву заборонили в Росії: фото
Гурту "Нервы"
"Якщо хтось не зрозумів, то це список заборонених артистів РФ. "Ей, подивіться, який жах! Женя Мільковський проти війни! Він просить миру! Жах! Заборонити його. Не потрібні нам у Росії такі артисти!", – написав лідер гурту "Нервы" Женя Мільковський у своєму інстаграмі.
Якщо я тут – значить, я все правильно роблю… Даремно старалися. Чорнило лише витратили. Я й не збирався. Ви просто забули, що у людей буває мораль, совість,
– емоційно додав музикант.
Яких українських артистів заборонили в РФ
- Монатік;
- "Океан Ельзи";
- Надя Дорофєєва;
- Настя Каменських;
- Макс Барських;
- Світлана Лобода;
- Віра Брежнєва;
- Alekseev.