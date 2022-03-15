Список запрещенных в России артистов получила одна из московских групп, которая должна была выступать в минувшие выходные в одном из столичных баров, передает 24 канал. "Документ" быстро дошел до звезд украинского шоу-биза и разлетелся по сети.
К теме В России запретили выступления артистов, которые высказываются против войны с Украиной – СМИ
В нем говорится о запрете не только на концертную деятельность непокорных артистов, но и на:
- экстремистскую символику;
- государственную символику Украины;
- "публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации";
- "аудиовизуальные и фотографические материалы, касающиеся проведения специальной военной операции в Украине".
За нарушение кремлевских правил артистам светит административная или уголовная ответственность.
Надя Дорофеева
Горжусь быть в этом лайнапе (списке – ред.). Остановите войну в Украине,
– написала Надя Дорофеева в инстаграме.
Пост певицы прокомментировал лидер российской группы "Нервы" Женя Мильковский: "Надю, у нас с тобой вышел альбом и государство бесплатно его пиарит".
Надю Дорофееву запретили в России: фото
Группа "Нервы"
"Если кто не понял то это список запрещённых артистов РФ. "Эй! Посмотрите какой ужас! Женя Мильковский против войны! Он просит мира! Кошмар! Запретить его! Не нужны нам в России такие артисты!", – написал лидер группы "Нервы" Женя Мильковский в своем инстаграме.
Если я здесь – значит, я все правильно делаю… Зря старались! Чернила только потратили. Я и не собирался. Вы просто забыли что у людей бывает мораль, совесть,
– эмоционально добавил музыкант.
Каких украинских артистов запретили в РФ
- Монатик;
- "Океан Ельзи";
- Надя Дорофеева;
- Настя Каменских;
- Макс Барских;
- Светлана Лобода;
- Вера Брежнева;
- Alekseev.