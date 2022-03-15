Список запрещенных в России артистов получила одна из московских групп, которая должна была выступать в минувшие выходные в одном из столичных баров, передает 24 канал. "Документ" быстро дошел до звезд украинского шоу-биза и разлетелся по сети.

К теме В России запретили выступления артистов, которые высказываются против войны с Украиной – СМИ

В нем говорится о запрете не только на концертную деятельность непокорных артистов, но и на:

экстремистскую символику;

государственную символику Украины;

"публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации";

"аудиовизуальные и фотографические материалы, касающиеся проведения специальной военной операции в Украине".

За нарушение кремлевских правил артистам светит административная или уголовная ответственность.

Надя Дорофеева

Горжусь быть в этом лайнапе (списке – ред.). Остановите войну в Украине,

– написала Надя Дорофеева в инстаграм е .

Пост певицы прокомментировал лидер российской группы "Нервы" Женя Мильковский: "Надю, у нас с тобой вышел альбом и государство бесплатно его пиарит".

Надю Дорофееву запретили в России: фото

Группа "Нервы"

" Если кто не понял то это список запрещённых артистов РФ. "Эй! Посмотрите какой ужас! Женя Мильковский против войны! Он просит мира! Кошмар! Запретить его! Не нужны нам в России такие артисты! ", – написал лидер группы "Нервы" Женя Мильковский в своем инстаграме .

Если я здесь – значит, я все правильно делаю… Зря старались! Чернила только потратили. Я и не собирался. Вы просто забыли что у людей бывает мораль, совесть,

– эмоционально добавил музыкант.

Каких украинских артистов запретили в РФ

Монатик;

"Океан Ельзи";

Надя Дорофеева;

Настя Каменских;

Макс Барских;

Светлана Лобода;

Вера Брежнева;

Alekseev .