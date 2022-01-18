Старий Новий рік українці звикли відзначати гучними щедрівками. Однією з найпопулярніших композицій, яку виконують 13 січня, є "Щедрик". Її співають господарю дому, щоб побажати злагоди та достатку на наступний рік. На завершення зимового циклу свят, напередодні другого Святого вечора, пропонуємо послухати цю пісню у виконанні зірок українського шоу-бізнесу.

Цікаво Феномен "Щедрика": як українська різдвяна пісня покорила й об'єднала світ

Настя Каменських – Щедрик: дивитись відео онлайн

Воплі Відоплясова – Щедрик: дивитись відео онлайн

Тіна Кароль – Щедрик: дивитись відео онлайн

Rock-H – Щедрик: дивитись відео онлайн

Юлія Саніна – Helpless / Щедрик: дивитись відео онлайн

KRUTЬ – Щедрик: дивитись відео онлайн

Злата Огнєвіч – Щедрик: дивитись відео онлайн

Світлана Тарабарова – Щедрик: дивитись відео онлайн

Автор: Соломія Борух