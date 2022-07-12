Ця новина приголомшила публіку, адже вагітність Піппи проходила таємно. Міддлтон часто гуляла вулицями Лондона з двома дітьми, однак жодного разу її світлини не потрапили в ЗМІ.

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Піппа Міддлтон народила доньку

Про вагітність Піппи почали поговорити після її появи на святковому концерті в Букінгемському палаці, який відбувся з нагоди святкування 70-річчя правління Єлизавети II. Округлий живіт Міддлтон помітили учасники заходу, однак офіційних коментарів сестра Кейт Міддлтон не давала.

Тепер ЗМІ повідомляють, що Піппа народила дівчинку, яка є її третьою дитиною. Міддлтон разом з чоловіком Джеймсом Меттьюз також виховують сина Артура (народився у жовтні 2018 року) та доньку Грейс (народилася в березні 2021 року).

Наразі невідомо, як подружжя вирішило назвати третю дитину. Також немає подробиць щодо пологів Піппи.

Нагадаємо, на початку червня принц Гаррі та Меган Маркл вперше показали публіці донечку Лілібет. Тоді дівчинці виповнився рік, перший день народження вона провела в компанії королівських родичів, адже разом з батьками та братом прилетіла з США до Лондона на святкування ювілею правління Її Величності. На світлинах видно, що маленька Лілібет дуже схожа на свого татуся.