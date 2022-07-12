Эта новость ошеломила публику, ведь беременность Пиппы проходила тайно. Миддлтон часто гуляла по улицам Лондона с двумя детьми, однако ни разу ее фотографии не попали в СМИ.

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Пиппа Миддлтон родила дочь

О беременности Пиппы начали поговорить после ее появления на праздничном концерте в Букингемском дворце, который прошел по случаю 70-летия правления Елизаветы II. Округлый живот Миддлтон заметили участники мероприятия, однако официальных комментариев сестра Кейт Миддлтон не давала.

Теперь СМИ сообщают, что Пиппа родила девочку, являющуюся ее третьим ребенком. Миддлтон вместе с мужем Джеймсом Мэттьюз также воспитывают сына Артура (родился в октябре 2018 года) и дочь Грейс (родилась в марте 2021 года).

Пока неизвестно, как супруги решили назвать третьего ребенка. Также нет подробностей по родам Пиппы.

Напомним, в начале июня принц Гарри и Меган Маркл впервые показали публике дочь Лилибет. Тогда девочке исполнился год, первый день рождения она провела в компании королевских родственников, ведь вместе с родителями и братом прилетела из США в Лондон на празднование юбилея правления Ее Величества. На фотографиях видно, что маленькая Лилибет очень похожа на своего отца.