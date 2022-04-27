Интервью ROXOLANA (настоящее имя – Роксолана Сирота) с 24 каналом было запланировано на 24 февраля. Когда стало известно о полномасштабном вторжении России, все упразднили. В этот день артистка должна была прибыть во Львов.

Полное интервью здесь "Важно не бросать камнями в своих": интервью с ROXOLANA о войне, переселенцах и Евровидении

23 февраля Роксолана села на ночной поезд, поскольку на следующий день было выступление во Львове. О начале войны узнала, когда уже подъезжали во Львов.

Я ехала с сестрой в купе, а она за день до того испытывала плохое предчувствие, говорила, что очень переживает. Она проснулась тогда утром, где-то в 4 часа, сразу открыла новости, разбудила меня и сказала, что началась война,

– вспомнила девушка.

Все творческие планы во Львове пришлось отменить. Роксолана призналась, что с этого момента трудно вспомнить, что происходило в определенные дни, поскольку дни перестали делиться. Приехав во Львов, команда поняла, что не все вернутся в Киев: "И мы начали думать, как это все организовывать, где жить, где их селить. То есть, у нас возникло какое-то сразу ощущение, что это все не пройдет быстро".

Сейчас Роксолана помогает в волонтерстве. Она встречается с переселенцами во Львове, поет вместе с ними, пытается как-то улучшить им настроение.



ROXOLANA / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал