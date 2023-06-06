Співачка Руслана показала архівні кадри з Каховської ГЕС та відреагувала на підрив дамби

Росія вночі 6 червня підірвала Каховську ГЕС, що призвело до катастрофи. Співачка Руслана відреагувала на цинічний вчинок окупантів та показала архівні кадри з Каховської ГЕС чотирирічної давності.

Зірка була на Каховській ГЕС у 2019 році. Там команда Руслани знімали епізод для фільму про чисту енергію.

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Руслана відреагувала на підрив Каховської ГЕС

Співачка повідомила шанувальникам, що вночі 6 червня Росія підірвала дамбу у Каховці. Через це значна кількість води заливає територію правобережної Херсонщини.

Це ще одна демонстрація того, як Росія і Путін спричиняють катастрофи глобального масштабу! Я закликаю міжнародне співтовариство допомогти в евакуації мирного населення та надати всю необхідну допомогу, щоб мінімізувати кількість постраждалих від цього терористичного акту,

– написала Руслана.

Зірка також показала відео з архівними кадрами з Каховської ГЕС з 2019 року.

Артистка також пригадала повінь на Прикарпатті у 2008 році. "Я не можу знати, наскільки руйнівною буде повінь (через підрив Каховської ГЕС – 24 Канал) такого масштабу", – додала вона.

До слова, співачка Світлана Тарабарова також емоційно відреагувала на трагедію у своєму рідному регіоні. "Тепер тебе намагаються знищити, підірвавши Каховську ГЕС… Але ми скоро повернемось. Все відбудуємо… А від Херсона вони можуть отримати тільки першу частину слова!", – заявила вона.

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