Не дамо загинути, – Бєдняков та інші просять подбати про тварин при евакуації з Херсонщини

Через підрив Каховської ГЕС у Херсонській області оголосили евакуацію. Екоактивісти закликають не забувати про домашніх улюбленців – важливі дописи поширють і зірки.

Росіяни підірвали Каховську ГЕС, спричинивши загрозу для тисяч українців та їхніх домашніх улюбленців, свійських тварин й узагалі всього живого. Українські зірки закликають рятувати тварин та за можливості брати їх з собою на евакуацію.

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Андрій Бєдняков звернувся до мешканців Херсонщини. Він просить забирати тварин або хоча б випустити та відв'язати, щоб улюбленці мали шанс на порятунок.

Молю вас, забирайте своїх домашніх улюбленців з собою при евакуації. Рятуйте сусідських собак, котів та інших. Знімайте з ціпків. Не дамо їм загинути. Давайте відрізнятися від тих "тварин", які все це зробили,

– написав шоумен.

У коментарях підтримали Бєднякова та навіть посперечались з ним – не варто називати росіян "тваринами", бо навіть на це "звання" вони не заслуговують.

До закликів долучилась Ольга Сумська. Вона закликає потурбуватись про тваринок, які заслуговують на життя. "Жителі Херсонщини, якщо ви евакуюєтеся, потурбуйтеся про домашніх тварин: відпустіть з ланцюгів, випустіть з кліток або, за можливості, візьміть із собою. Дайте пухнастим шанс на порятунок".

Зірки просять подбати про тварин / Фото з інстаграм-сторіз

Як подбати про тваринок