Міддлтон повелася по-королівськи. Відео з реакцією герцогині Уельської стало вірусним у мережі, його вже переглянули понад 4 мільйони разів.
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Підліток схопив Кейт Міддлтон за талію
Кейт Міддлтон зустрілася з гравцями Ліги регбі. Вона взяла участь у тренуванні команди регбістів-візочників Англії.
Проте там стався курйозний випадок. Один з гравців підбіг до герцогині ззаду і схопив її за талію, щоб полоскотати. Принцеса спочатку злякалася та підстрибнула на місці, але швидко взяла себе в руки.
Побачивши хлопця, Кейт Міддлтон розсміялася і потиснула йому руку. Водночас підліток прикрив обличчя руками. Герцогиня сказала йому щось, а після цього продовжила тренування.
Цей момент потрапив на відео. У мережі фанам сподобалася поведінка принцеси. За їх словами, Кейт Міддлтон майстерно стримала емоції під контролем.
Всю гру герцогиня посміхалася. Навіть якщо їй було незручно грати в регбі на візку, вона цього не показала.
Курйозні інциденти з Кейт Міддлтон
- Нещодавно Міддлтон сходила до виправного закладу HMP High Down. На кадрах папараці помітили у Кейт пластир на пальцях. Ймовірно, принцеса травмувалася, бавлячись з дітьми на батуті.
- Раніше Кейт Міддлтон приєдналася до тренування з регбі, але королівський фотограф пожартував, що матч більше нагадував балет. Водночас фани захопилися її багатогранністю.
- У травні принцеса Уельська потрапила в кумедний курйоз під час поїздки до Аберфана. Там малюк забрав у Кейт Міддлтон сумку й не захотів віддавати.
- А кілька місяців тому принцеса Уельська опинилася у незручній ситуації. Кейт хотіла потиснути руку мусульманам. Але коли вона простягнула руку, лідер Іман Суф’ян не відповів їй. Натомість він притиснув свою руку до серця і схилив голову перед Міддлтон.