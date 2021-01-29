У підлітковому віці: Кім Кардашян показала архівне фото із сестрою Кортні
Світська левиця Кім Кардашян часто ділиться світлинами зі своїми шанувальниками. Днями вона показала архівне фото із сестрою Кортні, яке підкорило мережу.
Джерело: інстаграм Кім Кардашян
Американська знаменитість Кім Кардашян активно розвиває свій інстаграм-блог, кількість підписників якого перевищує 200 мільйонів.
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Архівне фото сестер Кардашян
На кадрі, який опублікувала Кім, сестри сидять поруч. Ймовірно, що на той час вони були в підлітковому віці. Кортні позує в білій футболці та чорній шкіряній курточці, а її волосся заплетене в дві тонкі косички.
Кім також постала перед камерою в чорній куртці. Темне волосся вона розпустила й вклала хвилями, але зчепила наверху шпильками.
Примітно, що обоє сестер позують з мінімальною кількістю макіяжу. Також в них тоненькі брови, на що звернула увагу сама Кім, написавши під фото: "Ці брови для мене...".
Шанувальники також оцінили архівне фото сестер Кардашян:
- "Ці брови...",
- "Чікаго має твої очі",
- "Мої улюблені!",
- "Вау!",
- "Однаково чудові".
Кім та Кортні Кардашян / Фото з інстаграму Кім Кардашян
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