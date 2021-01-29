В подростковом возрасте: Ким Кардашян показала архивное фото с сестрой Кортни
Светская львица Ким Кардашян часто делится фотографиями со своими поклонниками. На днях она показала архивное фото с сестрой Кортни, которое покорило сеть.
Источник: инстаграм Ким Кардашян
Американская знаменитость Ким Кардашян активно развивает свой инстаграм-блог, количество подписчиков которого превышает 200 миллионов.
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Архивное фото сестер Кардашян
В кадре, который опубликовала Ким, сестры сидят рядом. Вероятно, что в то время они были в подростковом возрасте. Кортни позирует в белой футболке и черной кожаной курточке, а волосы заплетены в две тонкие косички.
Ким также предстала перед камерой в черной куртке. Темные волосы она распустила и уложила волнами, но сцепила наверху шпильками.
Примечательно, что обе сестры позируют с минимальным количеством макияжа. Также у них тоненькие брови, на что обратила внимание сама Ким, написав под фото: "Эти брови для меня...".
Поклонники также оценили архивное фото сестер Кардашян:
- "Эти брови...",
- "У Чикаго твои глаза",
- "Мои любимые!",
- "Вау!",
- "Все равно замечательные".
Ким и Кортни Кардашян / Фото из инстаграма Ким Кардашян
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