Светская львица Ким Кардашян часто делится фотографиями со своими поклонниками. На днях она показала архивное фото с сестрой Кортни, которое покорило сеть.

Источник: инстаграм Ким Кардашян

Американская знаменитость Ким Кардашян активно развивает свой инстаграм-блог, количество подписчиков которого превышает 200 миллионов.

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Архивное фото сестер Кардашян

В кадре, который опубликовала Ким, сестры сидят рядом. Вероятно, что в то время они были в подростковом возрасте. Кортни позирует в белой футболке и черной кожаной курточке, а волосы заплетены в две тонкие косички.

Ким также предстала перед камерой в черной куртке. Темные волосы она распустила и уложила волнами, но сцепила наверху шпильками.

Примечательно, что обе сестры позируют с минимальным количеством макияжа. Также у них тоненькие брови, на что обратила внимание сама Ким, написав под фото: "Эти брови для меня...".

Поклонники также оценили архивное фото сестер Кардашян:

"Эти брови...",

"У Чикаго твои глаза",

"Мои любимые!",

"Вау!",

"Все равно замечательные".



Ким и Кортни Кардашян / Фото из инстаграма Ким Кардашян