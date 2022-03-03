Під звуки вибухів: Ксенія Мішина розповіла, як тікала з аеропорту у день початку війни

Українська акторка Ксенія Мішина розповіла, що в день, коли почалась повномасштабна війна, вона мала летіти з сином в Дубаї. Та через вибухи її терміново евакуювали.

Українська акторка Ксенія Мішина лиш на 8 день війни записала відеозвернення. Вона зізналась, що просто не могла говорити, бо слова не складались в речення. Тепер зірка розповіла, що до кінця не вірила, що в країні почнеться війна.

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Де Ксенію Мішину настигла війна

Знаменитість зізналась, що за 3 тижні до початку війни взяла квитки для себе й сина в Дубаї. Їхній рейс мав відправлятися у ключовий день – 24 лютого о 6 годині ранку.

24 лютого о 4 годині ранку ми приїхали в аеропорт і біля стійки реєстрації нам сказали, що всі рейси поки що скасовані. Ми сіли в кафе і почали чекати, як і багато інших. Через якийсь час, буквально через декілька хвилин, ми почули десь далеко глухий вибух. Мало хто надав цьому значення. Через деякий час він повторився,

– розповіла акторка.

Зірка поділилась, що згодом вибухи стали регулярними, а працівники аеропорту оголосили про термінову евакуацію.

"В цей момент я відчула тотальний страх, який раніше ніколи не відчувала, я вперше побачила власними очима паніку людей, страх у шалених очах людей. Ми, одягнені на Дубаї, вибігли на дорогу й просто бігли в нікуди. Мимо нас проносилися машини й ніхто не зупинявся. Я подзвонила таксисту, який нас привіз в аеропорт й на щастя він ще був там і забрав нас з Платоном. Ми приїхали додому, я не вірила в те, що все почалося. Я поклала дитину спати й лягла сама".

Десь через 7 – 10 хвилин над нашим будинком щось з жахливим гуркотом пролетіло, і в цей момент я зрозуміла, що війна. В Україні почалась війна. Я почала дзвонити всім друзям й казати про це. Я хочу підтримати всю Україну і весь український народ. Наскільки це можливо через екран телефону,

– сказала Ксенія Мішина.

Зірка зізналась, що щодня спостерігає за трагедією. Але вона впевнена в тому, що ми переможемо "чорта з пекла" і виживемо за будь-яку ціну: "І слово "всупереч" – як мантра для кожного українця. Бережіть себе, бережіть свої сім'ї, бережіть кожного. Тому що скоро ми будемо святкувати перемогу".

Ксенія Мішина про війну:

Ксенія Мішина в час війни:

зірка коментувала дії президента Володимира Зеленського. Вона назвала його найсміливішим лідером та захопилась тим, що Зеленський постійно включений у захист держави,

також вона засудила Світлану Лободу за неоднозначні висловлювання про війну в Україні.

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