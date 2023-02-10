"Саундтрек історичної зустрічі": Ріші Сунак показав відео візиту Зеленського під SHUM Go_A

8 лютого Володимир Зеленський мав робочу поїздку до Великої Британії, де зустрівся з прем'єр-міністром Ріші Сунаком. Він опублікував ролик з їхньої зустрічі, де на тлі звучить українська музика – SHUM гурту Go_A.

8 лютого Володимир Зеленський мав історичний візит до Великої Британії, від якого очікують чергової військової підтримки. Британський уряд ще прийматиме рішення щодо цього, однак прем'єр-міністр вже продемонстрував підтримку символічним способом.

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SHUM гурту Go_A став саундтреком зустрічі Зеленського і Сунака

Після візиту президента Зеленського Ріші Сунак опублікував відео, в якому зібрані найважливіші кадри з їхньої зустрічі. На тлі відео лунають коментарі британських журналістів, а також добре знайома для українців пісня SHUM гурту Go_A.

Українська пісня у соцмережах Сунака: відео

Український гурт Go_A, який брав участь на Євробаченні у 2021 році, подякував британському прем'єру за підтримку.

Наш "Шум" став саундтреком історичної зустрічі Президента України Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Сполученого Королівства Ріші Сунака у Лондоні. Дякуємо Великій Британії за потужну підтримку нашої країни з першого дня російського повномасштабного вторгнення! Разом переможемо!

– написали на сторінці гурту.

Що відомо про візит Зеленського у Британію

, що пісня SHUM стала однією з найпопулярніших в історії Євробачення. ESC Radio, радіо міжнародного пісенного конкурсу, провело щорічне голосування за треки, які найбільше сподобалися глядачам. За підсумками Go_A взяв бронзу – третє місце.

Президент України відправився у Велику Британію у середу, 8 лютого. Як зазначають експерти, метою було посилення військової підтримки та продовження санкційного тиску на Росію. Зеленський та Сунак обговорювали питання поставок важливої зброї, реалізації миру, а також недопущення російських і білоруських спортсменів до участі в Олімпійських іграх 2024. Щодо літаків – британський прем'єр не виключав й такі поставки зброї, але зауважив, що потрібен час на навчання пілотів.

Під час візиту до Великої Британії Володимир Зеленський також виступив перед парламентарями. Він – перший іноземний лідер, який звернувся до них у Вестмінстерському холі після прем'єр-міністра М'янми Аун Сан Су Чжі у 2012 році. Також глава держави зустрівся з королем Чарльзом III. Це перша їхня зустріч, яка відбулась у Букінгемському палаці.