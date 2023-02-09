Цю історію гурт розповів у соцмережах. Під шум війни волинські підприємці, так звані "патентні тролі", кілька разів протягом 2022 року намагалися через суд стягнути з "Антитіл" мільйони гривень.

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Як у "Антитіл" намагалися стягнути мільйони гривень

Сергій Лапковський – лучанин, який запатентував, умовно, "ноту Ля" і її фізичні акустичні властивості. Зробив це у змові з волинськими патентними повіреними, юристами та музичним експертом, композитором Тиможинським. Через апеляцію вони намагалися поновити судовий процес, з допомогою якого хотіли стягнути з "Антитіл" мільйони гривень за нібито застосування цього патенту в трьох треках.

У липні 2022 року, коли "Антитіла" перебували в одній з найгарячіших точок війни на півночі Харківщини, на околицях села Дементіївка, Лапковський писав заяви до суду про "Зміну предмету позову". Так він намагався збільшити свій заробіток, прив'язуючись до нового курсу долара – 40 350 доларів США. А потім цю суму назвав "неотриманим прибутком", який розписав аж до 2031 року – 52 050 доларів.

Також через суд Лапковський пробував вилучити пісні гурту "Антитіла" зі всіх цифрових платформ та радіоефірів. Ба більше, він хотів заборонити живе виконання пісень, просив суд вилучити й знищити всі їхні примірники.

Переоцінюючи на передовій деякі свої погляди на життя і ставлення до, здається, вкрай необхідних речей, "Антитіла" зі сміхом зачитували побратимам письмові твори волинських хапуг, за якими, мабуть, дуже плаче військкомат,

– йдеться у поясненні гурту.

"Антитіла" подали зустрічний позов про скасування одізного патенту, який Лапковський за кілька днів до засідання намагався зупинити. Ба більше, лучанин зазначив, що гурт продовжує виконувати пісні. 6 лютого 2023 року Київський апеляційний суд поставив певну крапку у цій справі. Лапковський не отримав бажаного.

Мабуть, таким чином хотів викликати схильність суду до своєї недолугої персони, але не вийшло, і чергові судові збори й витрати, безробітний Лапковський, який іноді підліковується у психіатричній лікарні, знову отримає у своїх "керівників". Прийде час, ми будемо знати кожного, хто стоїть за діями цих патентних шахраїв!

– наголосили музиканти.

Зараз "Антитіла" докладають максимум зусиль для скасування дії даного патенту, щоб українські музиканти могли вільно творити, не озираючись на те, чи не порушили запатентовані кимось природні фізичні, акустичні явища.

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