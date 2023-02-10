8 февраля у Владимира Зеленского был исторический визит в Великобританию, от которого ожидают очередной военной поддержки. Британское правительство еще будет принимать решение по этому поводу, однако премьер-министр уже продемонстрировал поддержку символическим способом.
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SHUM группы Go_A стал саундтреком встречи Зеленского и Сунака
После визита президента Зеленского Риши Сунак опубликовал видео, в котором собраны самые важные кадры по их встрече. На фоне видео раздаются комментарии британских журналистов, а также хорошо знакомая для украинцев песня SHUM группы Go_A.
Украинская песня в соцсетях Сунака: видео
Украинская группа Go_A, участвовавшая на Евровидении в 2021 году, поблагодарила британского премьера за поддержку.
Наш "Шум" стал саундтреком исторической встречи Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака в Лондоне. Спасибо Великобритании за мощную поддержку нашей страны с первого дня российского полномасштабного вторжения! Вместе победим!
– написали на странице группы.
Что известно о визите Зеленского в Британию
Президент Украины отправился в Великобританию в среду, 8 февраля. Как отмечают эксперты, целью было усиление военной поддержки и продление санкционного давления на Россию. Зеленский и Сунак обсуждали вопросы поставок важного оружия, реализации мира, а также недопущения российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2024. Что касается самолетов, то британский премьер не исключал и такие поставки оружия, но отметил, что нужно время на обучение пилотов.
Во время визита в Великобританию Владимир Зеленский также выступил перед парламентариями. Он – первый иностранный лидер, обратившийся к ним в Вестминстерском холле после премьер-министра Мьянмы Аун Сан Су Чжи в 2012 году. Также глава государства встретился с королем Чарльзом III. Это первая их встреча, которая прошла в Букингемском дворце.