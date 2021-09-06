Під час вагітності: Катя Осадча постала на обкладинці глянцю

Успішна українська телеведуча Катя Осадча ще під час вагітності знялась для українського глянцю Viva!. Вона позувала у чуттєвій фотосесії разом з чоловіком, Юрієм Горбуновим.

Відома українська ведуча Катя Осадча практично не ділилась новинами про свою вагітність. Однак ще вагітною вона позувала у фотосесії для журналу. Лише зараз, через 2 тижні після пологів, зірка показала зворушливі фото.

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Катя Осадча на обкладинці глянцю

Знаменитість постала перед об'єктивом повністю оголеною. Вона загорнулась у довгу блакитну тканину, що приховала її груди та стрункі ноги. Однією рукою Катя Осадча прикрила інтимні місця.

Оголеним телезірка залишила тільки вагітний животик та плече. Ніжності образу додавав світло-рожевий манікюр.

Волосся Катя Осадча зібрала у низький акуратний хвіст, прикрасивши зачіску довгою чорною стрічкою з бантом. Особливою деталлю стали білі сережки-підвіски.

На обличчі ведуча зробила ніжний макіяж. Вона підкреслила очі чорними стрілками, а губи нафарбувала пудровою помадою.



Катя Осадча / Viva!

Також Катя Осадча позувала разом з чоловіком, Юрієм Горбуновим. Подружжя сиділо на підлозі, чуттєво дивлячись один одному у вічі. Шоумен обрав для фотосесії білу сорочку, чорні класичні штани та туфлі.

Зіркова дружина натомість позувала у білосніжній обтислій сукні довжини міді, що підкреслювала її стан. Елегантний look довершили золоті сережки, вишукана зачіска та макіяж. Біля пари також лежав букет квітів.



Катя Осадча та Юрій Горбунов / Viva!

Інтерв'ю Каті Осадчої

Ведуча знімалась у передачі до самих пологів. Вона зізналась, що організм просто давав змогу активно працювати.

Звичайно, іноді дається взнаки втома. Десь із тижня 25 я відмовилася від підборів: мені стало важко довго ходити на них. Якщо підрахувати, скільки я ходжу за зйомку, то це буде до 4 кілометрів. А так загалом ми не зменшили кількість зйомок і відряджень,

– розповіла зірка.

Знаменитість додала, що навіть попри пандемію вона побувала у багатьох країнах. Все завдяки тому, що вона може спрогнозувати певні ситуації в робочому чи інших процесах.

Катя Осадча поділилась, що під час вагітності стежила за своїм харчуванням, щоб довго не повертатися у форму після пологів.

"Зважаючи на зміни сезонів і те, що зараз багато роботи (іноді не вистачає часу просто поїсти), в сумі зайвих набраних кілограмів усі три вагітності приблизно однакові. Моя увага до харчування з кожною вагітністю ставала ретельнішою, та на кілограми це ніяк не впливає – все одно організм має набрати певну кількість. У середньому за вагітність я набираю десь 15–17 кілограмів. Ті рази вони пішли дуже швидко, як буде зараз, не знаю", – зізналась телеведуча.