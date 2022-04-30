Під час тривоги Джолі з усіма іншими побігла в укриття: відео
30 квітня 2022 , 21:13Читать новость на русском
Джерело:Ukraine Media
Голівудська акторка та послиня доброї волі ООН у справах біженців Анджеліна Джолі під час повітряної тривоги у Львові разом з волонтерами та іншими людьми побігла в укриття.
Анджеліна Джолі перейшла в укриття у супроводі волонтерів, які вказували дорогу. Відео поширили Ukraine Media.
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На запитання: "Чи вам страшно?" Джолі відповіла: "Ні, ні, я в порядку".
Що відомо про візит Джолі до Львова
- Анджеліна Джолі відвідала Львів, де зараз перебуває чимало переселенців з "гарячих точок". Вона провідала дітей, які постраждали від ракетного удару російських військових по вокзалу Краматорська.
Джолі провідала дітей, які виїхали з Краматорська / Фото Максим Козицький
Деталі Анджеліна Джолі приїхала в Україну та зустрілась з переселенцями: головне про візит
- Акторка знайшла час для того, щоб поспілкуватись із місцевими волонтерами і подякувала їм за працю. Вони надають медико-психологічну допомогу на Головному залізничному вокзалі Львова.
- Джолі розмовляла з людьми, яким вдалось виїхати із зон активних бойових дій, слухала історії евакуйованих, які розповідали, що через російську агресію втратили абсолютно все.
- Радник очільника Офісу Президента Сергій Лещенко зазначив, що особисто був причетним до організації приїзду знаменитості в Україну, однак жодних деталей візиту не повідомив.
Детальніше – Джолі спілкується з українцями на львівському вокзалі: дивіться відео