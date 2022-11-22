Pianoбой згадав, як військовий з амнезією наспівував його пісню: не пам'ятає навіть дружину

На початку повномасштабної війни Дмитро Шуров, відомий як Pianoбой, був переконаний, що його кар'єрі кінець. Однак згодом став співом збирати гроші на допомогу Україні та виступати у шпиталях. Під час одного з таких концертів трапився щемливий інцидент.

Ще в перші дні березня Pianoбой перерахував 100 тисяч гривень українській армії, а у квітні його запросили зіграти для нацгвардійців. З того концерту й почалися тури Дмитра Шурова по гарячих точках і госпіталях, де його впізнав поранений боєць з амнезією. Він довів усіх до сліз, адже наспівав хіт зірки, але не міг згадати дружину, що стояла поруч.

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Як Pianoбоя впізнав військовий з амнезією

Коли виходили, стояв хлопець з дружиною. І він так мені: "А, це ви". І почав наспівувати пісню. А вона стоїть поряд і плаче. Я кажу: "А чого ви плачете?" А вона каже: "У нього амнезія часткова, і він мене не пам'ятає. Він ще має мене згадати, свою дружину. А пісню згадав". Там вже всі стояли плакали,

– пригадав Дмитро Шуров.

Він також додав, що лише під час війни усвідомив усю силу музики. Якщо в лютому йому здавалося "ну яка тепер може бути кар'єра", то після виступу для Нацгвардії до його волонтерських ініціатив додалися ще й концерти.

"Я грав "Вітчизну", грав "Все, що тебе не вбиває", грав ці драматичні пісні, які написані під час війни вже, яка вісім років триває. Плакав постійно, тому що все візуалізується. Музика – це дуже потужна річ", – зворушив Pianoбой.