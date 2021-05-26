На зірку реаліті-шоу та світську левицю Кім Кардашян поскаржився її персонал, що працював у розкішному маєтку Hidden Hills за 60 мільйонів доларів. Співробітники заявили, що колишнє зіркове подружжя затримувало заробітню плату.

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На Кім Кардашян подали до суду

Видання повідомило, що позов до суду подало 7 колишніх працівників Кім Кардашян. Вони стверджують, що знаменитість жахливо ставилась до персоналу, не погоджувалась платити за понаднормові години роботи й незаконно користувалась працею підлітків.

"Один службовець також стверджує, що його звільнили після того, як він запитав про свої права і права свого сина, якому, за його словами, було всього 16 років, але він працював більше за максимальну кількість годин, дозволену для неповнолітніх, відповідно до трудового законодавства Каліфорнії", – пише видання.

Представники світської левиці вже відреагували на звинувачення. Вони запевняють, що сама Кім Кардашян ніколи не спілкувалась зі своїми працівниками, а винен у цій справі посередник.

Ніколи не пропускала оплату рахунків за мобільний телефон, не кажучи вже про виплати працівникам в її будинку,

– переконує оточення Кардашян.

Кого зі знаменитостей звинувачували у цькуванні персоналу