На зірку реаліті-шоу та світську левицю Кім Кардашян поскаржився її персонал, що працював у розкішному маєтку Hidden Hills за 60 мільйонів доларів. Співробітники заявили, що колишнє зіркове подружжя затримувало заробітню плату.
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На Кім Кардашян подали до суду
Видання повідомило, що позов до суду подало 7 колишніх працівників Кім Кардашян. Вони стверджують, що знаменитість жахливо ставилась до персоналу, не погоджувалась платити за понаднормові години роботи й незаконно користувалась працею підлітків.
"Один службовець також стверджує, що його звільнили після того, як він запитав про свої права і права свого сина, якому, за його словами, було всього 16 років, але він працював більше за максимальну кількість годин, дозволену для неповнолітніх, відповідно до трудового законодавства Каліфорнії", – пише видання.
Представники світської левиці вже відреагували на звинувачення. Вони запевняють, що сама Кім Кардашян ніколи не спілкувалась зі своїми працівниками, а винен у цій справі посередник.
Ніколи не пропускала оплату рахунків за мобільний телефон, не кажучи вже про виплати працівникам в її будинку,
– переконує оточення Кардашян.
Кого зі знаменитостей звинувачували у цькуванні персоналу
- Зазначимо, Букінгемський палац кілька місяців тому запідозрив дружину британського принца Гаррі у жорстокому ставленні до працівників.
- За словами джерел, Меган Маркл піддавала булінгу персонал, особливо молодих дівчат, Букінгемського палацу та Клеренс-гаузу. Герцогиня могла доводити жінок до сліз, а один з працівників заявив, що не міг припинити тремтіти.
- Представник Меган Маркл назвав цю заяву "наклепницькою інформацією" та спростував усі звинувачення. Згодом принц Гаррі розповів, що через цю історію Меган не могла припинити плакати.