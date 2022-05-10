Перший півфінал Євробачення-2022: порядок виступів конкурсантів

Пісенний конкурс Євробачення-2022, на який чекали рік, відбудеться вже незабаром! Перший півфінал світ побачить 10 травня. У ньому виступлять представники 17 країн. Хто і під яким номером вийде на сцену – дізнавайтеся далі.

Цього року центром музичного світу стала Італія. Саме туди, в Турин, їдуть шанувальники Євробачення, які підтримуватимуть представників своїх країн. У першому півфіналі виступлять учасники з 17 країн. Серед них українці.

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Перший півфінал Євробачення-2022: порядок виступів

Результати жеребкування для розподілу країн між двома півфіналами Євробачення оприлюднили наприкінці березня 2022 року. У першому півфіналі випало виступати таким країнам, як:

Албанія Латвія Литва Швейцарія Словенія Україна Болгарія Нідерланди Молдова Португалія Хорватія Данія Австрія Ісландія Греція Норвегія Вірменія



Перший півфінал Євробачення-2022: порядок виступів / Фото з інстаграму конкурсу

Серед цих учасників глядачі шляхом голосування оберуть 10 країн, які пройдуть до фіналу. Зазначимо, жителі України зможуть голосувати за представника будь-якої країни, окрім українських конкурсантів Kalush Orchestra. Ще десятьох фіналістів оберуть під час другого півфіналу.

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Окрім переможців двох півфіналів, за головний кубок позмагаються представники країн-засновників – Італії, Великої Британії, Іспанії, Німеччини та Франції. Італія у будь-якому випадку автоматично пройшла у фінал шоу через перемогу Måneskin на Євробаченні-2021.