Перший півфінал Євробачення-2022: порядок виступів конкурсантів

10 травня 2022 , 09:15
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Пісенний конкурс Євробачення-2022, на який чекали рік, відбудеться вже незабаром! Перший півфінал світ побачить 10 травня. У ньому виступлять представники 17 країн. Хто і під яким номером вийде на сцену – дізнавайтеся далі.

Цього року центром музичного світу стала Італія. Саме туди, в Турин, їдуть шанувальники Євробачення, які підтримуватимуть представників своїх країн. У першому півфіналі виступлять учасники з 17 країн. Серед них українці. 

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Перший півфінал Євробачення-2022: порядок виступів

Результати жеребкування для розподілу країн між двома півфіналами Євробачення оприлюднили наприкінці березня 2022 року. У першому півфіналі випало виступати таким країнам, як: 

  1. Албанія
  2. Латвія
  3. Литва
  4. Швейцарія
  5. Словенія
  6. Україна
  7. Болгарія
  8. Нідерланди
  9. Молдова
  10. Португалія 
  11. Хорватія
  12. Данія
  13. Австрія
  14. Ісландія
  15. Греція
  16. Норвегія
  17. Вірменія


Перший півфінал Євробачення-2022: порядок виступів / Фото з інстаграму конкурсу

Серед цих учасників глядачі шляхом голосування оберуть 10 країн, які пройдуть до фіналу. Зазначимо, жителі України зможуть голосувати за представника будь-якої країни, окрім українських конкурсантів Kalush Orchestra. Ще десятьох фіналістів оберуть під час другого півфіналу.

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Окрім переможців двох півфіналів, за головний кубок позмагаються представники країн-засновників – Італії, Великої Британії, Іспанії, Німеччини та Франції. Італія у будь-якому випадку автоматично пройшла у фінал шоу через перемогу Måneskin на Євробаченні-2021.

Зверніть увагу! Через повномасштабне вторгнення Росії на територію України організатори Євробачення-2022 прийняли рішення заборони країні-агресорці брати участь в конкурсі у 2022 році. Також жителі Росії не зможуть голосувати за цьогорічних учасників. 
Автор: Христина Кобак