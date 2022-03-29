Перший півфінал Євробачення-2022: під яким номером виступить Україна
29 березня 2022 , 16:09Читать новость на русском
Джерело:Суспільне
Представники України виступлять у першому півфіналі Євробачення-2022. Порядковий номер гурту Kalush Orchestra – 6.
Попри війну Україна візьме участь в Євробаченні. Гурт Kalush Orchestra виступить на конкурсі у першому півфіналі 10 травня під номером 6.
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Це вирішили 29 березня в Турині. Там пройшло жеребкування, після якого оголосили повний порядок виступів учасників у першому та другому півфіналах.
Порядок виступів усіх учасників Євробачення
Перший півфінал (10 травня)
- Албанія: Ronela Hajati – Sekret
- Латвія: Citi Zēni – Eat Your Salad
- Литва: Monika Liu – Sentimentai
- Швейцарія: Marius Bear – Boys Do Cry
- Словенія: LPS – Disko
- Україна: Kalush Orchestra – Stefania
- Болгарія: Intelligent Music Project – Intention
- Нідерланди: S10 – De Diepte
- Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul
- Португалія: MARO – Saudade Saudade
- Хорватія: Mia Dimšić – Guilty Pleasure
- Данія: REDDI – The Show
- Австрія: LUM!X feat. Pia Maria – Halo
- Ісландія: Systur – Með Hækkandi Sól
- Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together
- Норвегія: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana
- Вірменія: Rosa Linn – Snap
Другий півфінал (12 травня)
- Фінляндія: The Rasmus – Jezebel
- Ізраїль: Michael Ben David – I.M
- Сербія: Konstrakta – In Corpore Sano
- Азербайджан: Nadir Rustamli – Fade To Black
- Грузія: Circus Mircus – Lock Me In
- Мальта: Emma Muscat – I Am What I Am
- Сан Маріно: Achille Lauro – Stripper
- Австралія: Sheldon Riley – Not The Same
- Кіпр: Andromache – Ela
- Ірландія: Brooke – That's Rich
- Північна Македонія: Andrea – Circles
- Естонія: Stefan – Hope
- Румунія: WRS – Llámame
- Польща: Ochman – River
- Чорногорія: Vladana – Breathe
- Бельгія: Jérémie Makiese – Miss You
- Швеція: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer
- Чехія: We Are Domi – Lights Off
Євробачення-2022 та Україна
- Після дискваліфікації Alina Pash з Національного відбору, було вирішено, що Україну представить гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania, що зайняв на конкурсі друге місце.
- Через початок повномасштабної війни в Україні, участь колективу в Євробаченні-2022 стала під питанням. До того ж кожен учасник гурту допомагає на війні – Килиммен вступив до лав тероборони, а соліст Олег Псюк займається волонтерством.
- Однак 15 березня вирішили, що Kalush Orchestra таки представить Україну. Якщо війна завершиться до конкурсу, то наживо. Якщо ж ні – музиканти запишуть відео виступу, яке представлять організаторам.
- Kalush Orchestra посилено готується до музичного конкурсу. Цікаво, що букмекери пророкують їм перемогу.