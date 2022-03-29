Перший півфінал Євробачення-2022: під яким номером виступить Україна

29 березня 2022 , 16:09
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Джерело:

Суспільне

Представники України виступлять у першому півфіналі Євробачення-2022. Порядковий номер гурту Kalush Orchestra – 6.

Попри війну Україна візьме участь в Євробаченні. Гурт Kalush Orchestra виступить на конкурсі у першому півфіналі 10 травня під номером 6.

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Це вирішили 29 березня в Турині. Там пройшло жеребкування, після якого оголосили повний порядок виступів учасників у першому та другому півфіналах.

Порядок виступів усіх учасників Євробачення

Перший півфінал (10 травня)

  1. Албанія: Ronela Hajati – Sekret
  2. Латвія: Citi Zēni – Eat Your Salad
  3. Литва: Monika Liu – Sentimentai
  4. Швейцарія: Marius Bear – Boys Do Cry
  5. Словенія: LPS – Disko
  6. Україна: Kalush Orchestra – Stefania
  7. Болгарія: Intelligent Music Project – Intention
  8. Нідерланди: S10 – De Diepte
  9. Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul
  10. Португалія: MARO – Saudade Saudade
  11. Хорватія: Mia Dimšić – Guilty Pleasure
  12. Данія: REDDI – The Show
  13. Австрія: LUM!X feat. Pia Maria – Halo
  14. Ісландія: Systur – Með Hækkandi Sól
  15. Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together
  16. Норвегія: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana
  17. Вірменія: Rosa Linn – Snap

Другий півфінал (12 травня)

  1. Фінляндія: The Rasmus – Jezebel
  2. Ізраїль: Michael Ben David – I.M
  3. Сербія: Konstrakta – In Corpore Sano
  4. Азербайджан: Nadir Rustamli – Fade To Black
  5. Грузія: Circus Mircus – Lock Me In
  6. Мальта: Emma Muscat – I Am What I Am
  7. Сан Маріно: Achille Lauro – Stripper
  8. Австралія: Sheldon Riley – Not The Same
  9. Кіпр: Andromache – Ela
  10. Ірландія: Brooke – That's Rich
  11. Північна Македонія: Andrea – Circles
  12. Естонія: Stefan – Hope
  13. Румунія: WRS – Llámame
  14. Польща: Ochman – River
  15. Чорногорія: Vladana – Breathe
  16. Бельгія: Jérémie Makiese – Miss You
  17. Швеція: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer
  18. Чехія: We Are Domi – Lights Off
Нагадаємо, що через розв'язання війни Росію дискваліфікували з Євробачення-2022. Європейська мовна спілка не допустить до конкурсу жодного російського артиста.

Євробачення-2022 та Україна

  • Після дискваліфікації Alina Pash з Національного відбору, було вирішено, що Україну представить гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania, що зайняв на конкурсі друге місце.
  • Через початок повномасштабної війни в Україні, участь колективу в Євробаченні-2022 стала під питанням. До того ж кожен учасник гурту допомагає на війні – Килиммен вступив до лав тероборони, а соліст Олег Псюк займається волонтерством.
  • Однак 15 березня вирішили, що Kalush Orchestra таки представить Україну. Якщо війна завершиться до конкурсу, то наживо. Якщо ж ні – музиканти запишуть відео виступу, яке представлять організаторам.
  • Kalush Orchestra посилено готується до музичного конкурсу. Цікаво, що букмекери пророкують їм перемогу.
Автор: Марія Касій