Перший півфінал Євробачення-2022: під яким номером виступить Україна

Представники України виступлять у першому півфіналі Євробачення-2022. Порядковий номер гурту Kalush Orchestra – 6.

Попри війну Україна візьме участь в Євробаченні. Гурт Kalush Orchestra виступить на конкурсі у першому півфіналі 10 травня під номером 6.

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Це вирішили 29 березня в Турині. Там пройшло жеребкування, після якого оголосили повний порядок виступів учасників у першому та другому півфіналах.

Порядок виступів усіх учасників Євробачення

Перший півфінал (10 травня)

Албанія: Ronela Hajati – Sekret Латвія: Citi Zēni – Eat Your Salad Литва: Monika Liu – Sentimentai Швейцарія: Marius Bear – Boys Do Cry Словенія: LPS – Disko Україна: Kalush Orchestra – Stefania Болгарія: Intelligent Music Project – Intention Нідерланди: S10 – De Diepte Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul Португалія: MARO – Saudade Saudade Хорватія: Mia Dimšić – Guilty Pleasure Данія: REDDI – The Show Австрія: LUM!X feat. Pia Maria – Halo Ісландія: Systur – Með Hækkandi Sól Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together Норвегія: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana Вірменія: Rosa Linn – Snap

Другий півфінал (12 травня)

Фінляндія: The Rasmus – Jezebel Ізраїль: Michael Ben David – I.M Сербія: Konstrakta – In Corpore Sano Азербайджан: Nadir Rustamli – Fade To Black Грузія: Circus Mircus – Lock Me In Мальта: Emma Muscat – I Am What I Am Сан Маріно: Achille Lauro – Stripper Австралія: Sheldon Riley – Not The Same Кіпр: Andromache – Ela Ірландія: Brooke – That's Rich Північна Македонія: Andrea – Circles Естонія: Stefan – Hope Румунія: WRS – Llámame Польща: Ochman – River Чорногорія: Vladana – Breathe Бельгія: Jérémie Makiese – Miss You Швеція: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer Чехія: We Are Domi – Lights Off

Євробачення-2022 та Україна

Після дискваліфікації Alina Pash з Національного відбору, було вирішено, що Україну представить гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania, що зайняв на конкурсі друге місце.

Через початок повномасштабної війни в Україні, участь колективу в Євробаченні-2022 стала під питанням. До того ж кожен учасник гурту допомагає на війні – Килиммен вступив до лав тероборони, а соліст Олег Псюк займається волонтерством.

Однак 15 березня вирішили, що Kalush Orchestra таки представить Україну. Якщо війна завершиться до конкурсу, то наживо. Якщо ж ні – музиканти запишуть відео виступу, яке представлять організаторам.

Kalush Orchestra посилено готується до музичного конкурсу. Цікаво, що букмекери пророкують їм перемогу.