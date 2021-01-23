Вперше після інавгурації Джо Байдена його дружина, а тепер перша леді США, здійснила діловий вихід. Вона продемонструвала елегантний образ у чорному пальто та молочній сукні.

Інавгурація новообраного президента США Джозефа Байдена відбулась у середу, 20 січня. Вперше після цієї події Джилл Байден, перша леді, з'явилась на публіці в елегантному образі. Світлини з виходу вона опублікувала на офіційній інстаграм-сторінці.

Дивіться також Кеті Перрі виступила на святковому концерті з нагоди інавгурації Байдена: феєричне відео

Перший вихід Джилл Байден

Джилл Байден приступила до обов'язків першої леді США. Вона виступила на Капітолійському пагорбі, де висловила слова подяки членам Національної гвардії, які відповідали за безпеку під час інавгурації. Джилл Байден пригадала покійного Бо Байдена, який служив у Національній гвардії Делавера. Також вона пригостила військовослужбовців шоколадним печивом.

Національна гвардія завжди займатиме особливе місце в серцях всіх Байденів,

– сказала перша леді.

Згодом Джилл відвідала клініку по боротьбі з онкологією Whitman Walker Health, розташовану у Вашингтоні.



Джилл Байден / Фото з інстаграму першої леді

Образ Джилл Байден

Для одної з перших появ на публіці перша леді обрала молочну сукню довжини міді від бренду Gabriela Hearst, що використовує екологічно чисті матеріали. Елегантний образ вона доповнила перлинним намистом та білою захисною маскою з вишивкою.

Зверху Джилл Байден одягнула довге чорне пальто, а також рукавички в тон. Вона поєднала вбрання із замшевими чоботами на високих підборах. Волосся перша леді розпустила та вклала хвильками, а на обличчі зробила макіяж.



Джилл Байден / Фото з інстаграму першої леді