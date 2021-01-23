Впервые после инаугурации Джо Байдена его жена, а теперь первая леди США, совершила деловой выход. Она продемонстрировала элегантный образ в черном пальто и молочном платье.

Инаугурация новоизбранного президента США Джозефа Байдена состоялась в среду, 20 января. Впервые после этого события Джилл Байден, первая леди появилась на публике в элегантном образе. Фотографии с выхода она опубликовала на официальной инстаграм-странице.

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Первый выход Джилл Байден

Джилл Байден приступила к обязанностям первой леди США. Она выступила на Капитолийском холме, где выразила слова благодарности членам национальной гвардии, отвечавшим за безопасность во время инаугурации. Джилл Байден припомнила покойного Бо Байдена, служившего в Национальной гвардии Делавэра. Также она угостила военнослужащих шоколадным печеньем.

Национальная гвардия всегда будет занимать особое место в сердцах всех Байденов,

– сказала первая леди.

Впоследствии Джилл посетила клинику по борьбе с онкологией Whitman Walker Health, расположенную в Вашингтоне.



Джилл Байден / Фото из инстаграма первой леди

Образ Джилл Байден

Для одного из первых появлений на публике первая леди выбрала молочное платье длины миди от бренда Gabriela Hearst, что использует экологически чистые материалы. Элегантный образ она дополнила жемчужным ожерельем и белой защитной маской с вышивкой.

Сверху Джилл Байден надела длинное черное пальто, а также перчатки в тон. Она соединила наряд с замшевыми сапогами на высоком каблуке. Волосы первая леди распустила и уложила волнами, а на лице сделала макияж.



Джилл Байден / Фото из инстаграма первой леди