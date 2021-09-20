Перший день народження: мама та сестра Джіджі Хадід показали фото доньки моделі
Джерело:інстаграм Белли Хадід
Американська супермодель Джіджі Хадід 19 вересня 2020 року стала мамою вперше. У неділю її донька святкувала перший день народження. Тітка та бабуся присвятили Хаї зворушливі привітання.
Відома американська модель Джіджі Хадід вирішила не показувати обличчя доньки. Цієї думки дотримуються і мати зірки Йоланда, і її сестра Белла. Та вони не могли не поділитися фото дівчинки в її день народження.
До слова Тіна Кароль опублікувала рідкісні фото з мамою в її день народження
Ймовірно, Хаї відсвяткувала свій перший день народження на ранчо в Пенсильванії. Саме там донька моделі проводить найбільше часу. Її бабуся Йоланда залучає дівчинку до роботи на фермі: показує, як годувати телят та катає Хаї на поні.
Текст публікації Йоланди Хадід
З першим днем народження, наш ангел Хаї. Ніякі слова не можуть висловити, скільки любові й радості ти принесла в наше життя всього за один рік. Мені довелося відростити ще одне серце, щоб ввібрати все це, адже ти така чарівне маленька істота, яка кожен день приносить нам посмішки й благословення. Спасибі твоїй неймовірній мамі Джіджі і татові Зейну за цей найбільший дар життя!
Тітка іменинниці, модель Белла Хадід, також опублікувала чарівні фото з племінницею. У підписі до світлин вона зворушливо привітала Хаї з днем народження та назвала її своєю найкращою подругою.
Я не знала, що моє серце може вирости настільки великим! Ти змушуєш мене посміхатися, коли мені сумно, і змушуєш плакати від щастя. Мені не терпиться побачити, як ти перетворюєшся в найдосконаліший зразок з усіх,
– написала Белла Хадід.
Шанувальники доєднуються до привітань доньки супермоделі. Фото коментують інші знаменитості – Ельза Госк, Періс Гілтон, Гелена Крістенсен та багато інших:
- "З днем народження, Хаї";
- "Так мило";
- "Найсолодшого дня народження";
- "Найкраща";
- "Невже це справді минув рік?";
- "Думаю, у Хаї буде найкращий день народження".
Нові рідкісні фото доньки Джіджі Хадід
Донька Джіджі Хадід / Фото з інстаграму Белли Хадід
Йоланда Хадід з онукою / Фото з інстаграму Йоланди Хадід
Йоланда Хадід з онукою / Фото з інстаграму Йоланди Хадід
Йоланда Хадід з онукою / Фото з інстаграму Йоланди Хадід
Белла Хадід з племінницею / Фото з інстаграму Белли Хадід
Белла Хадід з племінницею / Фото з інстаграму Белли Хадід
Белла Хадід з племінницею / Фото з інстаграму Белли Хадід