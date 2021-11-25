Перша відпустка з Юрієм Горбуновим: Катя Осадча захопила архівним фото
Джерело:інстаграм Каті Осадчої
Українська телеведуча Катя Осадча поділилась з шанувальниками рідкісними фото з домашнього архіву. Вона показала, якою була її перша відпустка з Юрієм Горбуновим.
Перед новим відрядженням у теплі краї успішна телеведуча Катя Осадча поринула у спогади та знайшла цікаві фото з архіву. Рідкісними кадрами зірка вирішила поділитися в мережі.
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Архівні фото Каті Осадчої
Вперше Катя Осадча та Юрій Горбунов разом полетіли на відпочинок на французький острів Корсика. Там пара зробила миловидне спільне фото на тлі краєвиду. Ведучі позували у білих вбраннях і сонцезахисних окулярах.
Катя Осадча і Юрій Горбунов / Фото з інстаграм-сторіз
Також Катя Осадча показала фото, як відправилась у перше відрядження з шоу "Світське життя". Знімок зірки у червоній сукні датований 2005 роком.
Перше відрядження Каті Осадчої / Фото з інстаграм-сторіз
Як починалися стосунки Осадчої й Горбунова
- Телеведучі познайомилися на концерті Лучано Паваротті в Києві. Катя та Юрій спілкувалися тоді лише як ведучі.
- Однак їх значно зблизила спільна робота – зірки вели вокальне шоу "Голос. Діти". Вже у 2 сезоні на телевізійному майданчику виникла перша симпатія, потім Горбунов і Осадча почали влаштовувати побачення. Однак про їхній роман не знав ніхто.
- Знаменитості оголосили про стосунки і таємне весілля лиш тоді, коли Катя Осадча завагітніла вдруге – у лютому 2017. Юрій Горбунов розповідав, що вирішив, аби люди розуміли, що їхній син – це плід любові.