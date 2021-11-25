Перед новой командировкой в теплые края успешная телеведущая Катя Осадчая окунулась в воспоминания и нашла интересные фото из архива. Редкими кадрами звезда решила поделиться в сети.

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Архивные фото Кати Осадчей

Впервые Катя Осадчая и Юрий Горбунов вместе полетели на отдых на французский остров Корсика. Там пара сделала миловидное совместное фото на фоне пейзажа. Ведущие позировали в белых нарядах и солнцезащитных очках.



Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Фото из инстаграм-сторис

Также Катя Осадчая показала фото, как отправилась в первую командировку с шоу "Светская жизнь". Снимок звезды в красном платье датирован 2005 годом.



Первая командировка Кати Осадчей / Фото из инстаграм-сторис

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