Перед новим відрядженням у теплі краї успішна телеведуча Катя Осадча поринула у спогади та знайшла цікаві фото з архіву. Рідкісними кадрами зірка вирішила поділитися в мережі.

До слова У сукні за 28 тисяч гривень: Катя Осадча вразила ефектним образом на світському заході

Архівні фото Каті Осадчої

Вперше Катя Осадча та Юрій Горбунов разом полетіли на відпочинок на французький острів Корсика. Там пара зробила миловидне спільне фото на тлі краєвиду. Ведучі позували у білих вбраннях і сонцезахисних окулярах.



Катя Осадча і Юрій Горбунов / Фото з інстаграм-сторіз

Також Катя Осадча показала фото, як відправилась у перше відрядження з шоу "Світське життя". Знімок зірки у червоній сукні датований 2005 роком.



Перше відрядження Каті Осадчої / Фото з інстаграм-сторіз

Як починалися стосунки Осадчої й Горбунова