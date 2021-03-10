Адель стала найпродаванішою артисткою століття у Великій Британії
Другий альбом британської зірки Адель під назвою "21" розійшовся 6 мільйонами копій серед своїх слухачів лише в одній Великій Британії. Відтак, артистку назвали найпродаванішою співачкою століття у своїй країні.
Джерело:NME
Адель змогла побити рекорд Пінк, Ріанниа, Мадонни, Дайдо і Емі Вайнхаус, очоливши чарт Британської асоціації виробників фонограм (BPI). Окрім звання найбільш продаваної артистки, другий альбом Адель "21" вважається найуспішнішим альбомом, створеним жінкою за останні 20 років.
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"Не дивлячись на те, що способи, якими фанати насолоджуються музикою, постійно розвиваються, альбом залишається центральним у самовираженні артистів і в розумінні шанувальниками того, що повинен сказати виконавець", – заявив виконавчий директор BPI Джефф Тейлор.
Що відомо про альбом "21" Адель?Платівку визнали найкращим альбомом 2011 року за версіями журналів Billboard і Rolling Stone. За неї Адель отримала премію Греммі як найкращий альбом року. Також альбом два роки поспіль (у 2011 і 2012) ставав найкращим в США (раніше це вдавалось зробити тільки альбому Thriller Майкла Джексона (у 1983 і 1984). У 2015 році журнал Billboard назвав "21" найкращим альбомом всіх часів у США.
Зазначимо, що в знаменитий альбом "21" Адель входили такі хіти:
- Rolling In the Deep
- Rumour Has It
- Turning Tables
- Don't You Remember
- Set Fire to the Rain
- He Won't Go
- Take It All
- I'll Be Waiting
- One and Only
- Lovesong
- Someone Like You
- I Found a Boy
Слухайте альбом Адель "21" онлайн:
Варто додати, що Адель у 2020 році також стала найбільш прослуховуваною зіркою за версією Billboard. Після неї найбільше слухали пісні таких зірок, Тейлор Свіфт і Вітні Х'юстон. Її альбоми загалом були на першому місці 34 тижні.
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