Перша емоція – паніка, – як Ксенія Мішина пройшла кастинг на "Україна має талант"

Українська акторка Ксенія Мішина стала одною з суддів на шоу "Україна має талант", прем'єра якого відбудеться зовсім скоро. Вона розповіла, що дуже хвилювалась перед тим, як проходити кастинг на місце судді у проєкті.

Щоб взяти участь у перезапуску проєкту "Україна має талант", кастинг слід було проходити як учасникам, так і суддям. Ксенія Мішина отримала пропозицію спробувати себе в новому амплуа та вирішила піти на кастинг.

До слова Іванна Онуфрійчук зізналась, що чоловік-мільйонер заборонив їй брати участь у "Танцях"

Як Ксенія Мішина проходила кастинг "Україна має талант"

Спочатку акторка хвилювалась, адже вперше пробувала себе у такому образі.

Моя перша емоція була – паніка! Я ж ніколи раніше не була в такому амплуа, це ж величезна відповідальність, а я, як мені здавалося, абсолютно не готова до цього,

– поділилась Ксенія Мішина.

Головна героїня 1 сезону "Холостячка" розповіла, що коли на кастингу сіла за стіл з Євгеном Котом, то змогла розслабитися. Вона вловила суть своєї роботи та пройшла це випробування "легко і круто".

Досвід, який отримала на шоу

Вже згодом Ксенія Мішина пересіла за справжній суддівський стіл. Вона поділилась, що боялась, але водночас захоплювалась усіма учасниками.

У нас було 10 знімальних днів і кожен день я сиділа, відкривши рот. Тому побачити таку кількість талантів і божественних нагород, якими володіють люди — це теж нагорода і потрапляння в саме серце,

– зізналась акторка.

Знаменитість додала, що зіткнулась зі своїм страхами, але й шаленою кількістю критики в її бік.

"Мовляв "хто вона така“, "актриса — це не талант“. І я розумію цих людей, адже навіть я сама себе хейтила, колись. Але якщо вже глибше розуміти те, що відбувається – це моя реальність, мій шлях і мій досвід, просто трохи за рамками комфорту, і в цьому вся суть". – підсумувала Ксенія Мішина.



Ксенія Мішина / Фото з інстаграму Ксенії Мішиної

Зазначимо, впродовж зйомок перших випусків шоу Ксенія Мішина стикалась з неочікуваними ситуаціями:

На початку серпня зірці стало погано прямо на зйомках "Україна має талант". Лікарі діагностували Ксенії спазм м'язів – вона навіть не могла розігнути спину.

В одному з випусків акторка вирішила спробувати свої сили. Коли учасник демонстрував свої вміння стояти на цвяхах, Ксенія Мішина також вирішила попрактикувати цвяхостояння. За її словами, таке заняття допомагає дістатися "глибин душі".

Текст публікації Ксенії Мішиної

Скажу чесно, пропозиція стати суддею "Україна" має талант увірвалася в моє життя абсолютно несподівано. Моя перша емоція була – паніка! Я ж ніколи раніше не була в такому амплуа, це ж величезна відповідальність, а я, як мені здавалося, абсолютно не готова до цього. Але прийшовши на кастинг, сівши за стіл разом з Женею, ми так швидко розслабилися й вхопили саму суть нашої задачі в цьому приголомшливому шоу, що провели його легко і круто, і сумнівів в мені не залишилося ні на секунду. Тоді я оголосила собі й всьому світу, що готова до нового досвіду і все буду для цього робити. І пізніше я опинилася вже за справжнім столом, перед справжньою сценою талант-шоу в оточенні колег і виряченими й від страху, і від захоплення очима. Звичайно, я зіткнулася не тільки зі своїми страхами, але і з купою хейту з боку людей, мовляв "хто вона така“, "актриса – це не талант“. І я розумію цих людей, адже навіть я сама себе хейтила, колись. Але якщо вже глибше розуміти те, що відбувається — це моя реальність, мій шлях і мій досвід, просто трохи за рамками комфорту і в цьому вся суть. У нас було 10 знімальних днів і кожен день я сиділа, відкривши рот. Тому побачити таку кількість талантів і божественних нагород, якими володіють люди — це теж нагорода і потрапляння в саме серце.